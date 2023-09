Proseguono le segnalazioni sui concorrenti della nuova edizione del GF.

L'ultima protagonista in tal senso è Giselda Torresan sulla quale la blogger Deianira Marzano ha ricevuto e riportato una segnalazione legata al licenziamento della 33enne: pare infatti che Giselda, licenziatisi poco prima di entrare in casa, abbia deciso di interrompere il proprio rapporto di lavoro per via del fatto che in azienda veniva costantemente derisa dai colleghi.

La segnalazione di Marzano

Da quando è iniziato il Grande Fratello, Deianira Marzano sta ricevendo una serie di segnalazioni sui vari concorrenti.

Nella giornata di giovedì 14 settembre, l'esperta di gossip ha così reso pubblico un messaggio ricevuto da un utente riguardante Giselda: "Sono in ospedale con una sua amica e mi ha detto queste cose lunedì, prima della messa in onda della puntata. Oltre ad essersi licenziata perché vuole fare la guida alpina, mi ha detto che è vero che non si trovava bene in azienda. Anzi, era costantemente presa in giro con gesti e frasi (mai fisicamente) da tutti i suoi colleghi".

Ovviamente, è bene prendere la notizia con le dovute precauzioni poiché non è stata confermata ne smentita da nessun soggetto terzo.

Giselda si è licenziata una settimana prima di andare al GF

Durante la prima diretta del reality show, Alfonso Signorini ha più volte menzionato Giselda che fino a pochi giorni prima di entrare in casa era un'operaia turnista presso una fabbrica di Borso del Grappa.

In occasione dell'ingresso nella casa del GF, la 33enne ha anche avuto il piacere di ricevere una sorpresa da parte dei suoi ex colleghi di lavoro.

Il giorno seguente, però, l'azienda ha contattato Fanpage.it e ha riferito che Torresan si è licenziata una settimana prima di andare sul piccolo schermo. Nel comunicato si legge: "Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda".

Giselda Torresan: 'Ho sofferto per amore'

Nel frattempo, Giselda ha raccontato ai suoi compagni d'avventura del GF di essere single da molto tempo. Nel rispondere alle domande dei suoi coinquilini, ha riferito di avere avuto una relazione in passato molto lunga ma di averla chiusa a fronte di importanti sofferenze.

Dopo avere ascoltato il suo racconto, Rosy è corsa ad abbracciare la Torresan.

Beatrice invece ha fatto notare che non tutti gli uomini sono uguali invitandola quindi ad avere più fiducia nel prossimo. Giselda ha concluso spiegando che in questo momento vuole pensare solo a sé stessa e alla sua passione più grande: la montagna.