Nelle prossime puntate de La Promessa in onda su Canale 5, il segreto di Jimena, quello relativo alla falsa Gravidanza, rischierà di venire a galla, perché ci sarà una persona a nutrire dei sospetti in merito: la suocera Cruz. La donna, in primis, non si fiderà dell'elaborato di Abel, anche perché constaterà che non ha mai sottoposto Jimena a una visita approfondita. Proprio per questo motivo avrà anche intenzione di farlo fuori da La Promessa.

Manuel non vuole trasferirsi a Madrid

Jimena non è realmente incinta e su questo non ci sono dubbi. La ragazza ammetterà alla madre di aver finto di aspettare un bambino solo per tenere accanto a sé Manuel.

Fingere la gravidanza sarà facile all'inizio, ma con il passare delle settimane tutti si aspetteranno di vedere il pancione o magari qualche sintomo conseguente alla gravidanza.

Jimena andrà nel panico, perché non saprà cosa fare. La prima cosa che le verrà in mente sarà quella di proporre a Manuel di trasferirsi a Madrid, ma lui non avrà nessuna intenzione di farlo. Soffrirà già parecchio per non poter stare con Jana, ma se sta a La Promessa almeno può vederla, invece trasferendosi a Madrid la perderebbe per sempre.

Jimena non riesce a rimanere incinta

Il rifiuto di Manuel farà andare Jimena ancora di più nel panico. Le rimarranno solamente due soluzioni: simulare un aborto oppure rimanere veramente incinta.

La seconda opzione, che potrebbe sembrare facile, in realtà si rivelerà la più difficile. Manuel non riuscirà ad avere rapporti con Jimena, anzi, quando sarà insieme a lei immaginerà di essere con Jana.

Per Jimena sarà frustrante non riuscire a stare in intimità con il marito, ma non avrà nemmeno il coraggio di chiedergli cosa gli stia accadendo: forse dentro di lei sa che Manuel potrebbe pensare a un'altra donna.

Cruz vuole Abel fuori da La Promessa

Jimena forse penserà di non destare ancora sospetti, ma in realtà Cruz non si fida di lei e inizierà a controllare tutto ciò che le ruota intorno, in primis il medico Abel. Il ragazzo verrà assunto da Manuel per tener d'occhio Jimena e monitorare la sua gravidanza, ma Cruz inizierà a indagare in merito al lavoro che svolgerà il medico e si renderà conto che Jimena non è mai stata sottoposto a una visita approfondita.

Cruz per questo motivo inizierà seriamente a dubitare del fatto che non la ragazza possa non essere realmente incinta. Sarà anche per questo motivo che sarà determinata a licenziare Abel, accusandolo del fatto che non sia stato professionale con la sua paziente. Cruz lo vorrà fuori da La Promessa e chissà come reagirà Manuel.