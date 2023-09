In un'intervista a Belve, Fabrizio Corona si è raccontato a Francesca Fagnani e tra i vari argomenti trattati c'è stato spazio anche per parlare di Giacomo Urtis. Solo qualche settimana fa si vociferava che i due fossero in procinto di sposarsi, ma Corona ha voluto smentire l'ipotesi di sposare l'amico chirurgo.

La reazione di Urtis alle dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi

Dopo aver sentito le parole di Fabrizio Corona, Urtis non ha potuto fare a meno di esprimere i suoi sentimenti. Il chirurgo è intervenuto via social e non ha nascosto il suo disappunto.

Giacomo che credeva fosse possibile sposare il suo amico ha scritto in un lungo sfogo sul suo profilo Instagram: “Ci sono cascata di nuovo". Poi, ha aggiunto di aver creduto alle sue parole quando gli diceva che era bellissima e perfetta, tanto da parlare di matrimonio.

E poi ancora ha aggiunto di aver combattuto a lungo per trovare la sua serenità, tanto da arrivare a stravolgere il suo corpo alla ricerca di un'accettazione. Infine, ha detto che in questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere, ma un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione. Infine, ha concluso il suo sfogo dicendo di averci creduto.

Il presunto matrimonio Corona-Urtis: l'antefatto

Fabrizio Corona ha avvalorato per alcune settimane la tesi del matrimonio, salvo poi rivelare la verità. Lo stesso non si può dire di Giacomo Utis, che ci ha creduto davvero. La prima indiscrezione riguardante le presunte nozze è arrivata a fine agosto.

Visto il legame affettivo tra Corona e Sara Barbieri, le presunte nozze però sono sembrate subito una trovata pubblicitaria.

Tuttavia, l'ex re dei paparazzi aveva alimentando sarcasticamente l'idea che fosse tutta una messinscena.

C'è da dire che già in passato si era vociferato di una storia d'amore tra Fabrizio Corona e Urtis, anche se non è chiaro se ci sia stato davvero qualcosa tra i due. L'ex gieffino, poi, quando è stato a sua volta ospite del programma “Belve” aveva definito i rapporti con l'ex re dei paparazzi come un misto di amicizia e amore.

In una successiva intervista aveva poi rilanciato l'ipotesi del matrimonio parlando di una presunta proposta arrivata telefonicamente e della voglia di organizzare un evento che lasciasse tutti a bocca aperta. Urtis aveva poi ribadito la speranza che Corona non stesse facendo tutto questo per affari.

Nonostante le dichiarazioni di Urtis, la storia continuava ad apparire ancora poco plausibile e, infatti, l'ex re dei paparazzi ha voluto mettere un punto alla vicenda smentendo definitivamente la notizia di un matrimonio.