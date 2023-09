Belen Rodriguez doveva essere l'ospite di punta della prima puntata della nuova edizione di "E poi c'è Cattelan" ma, come ha spiegato più volte il conduttore, tutto è saltato all'ultimo minuto. All'inizio del suo show, però, Alessandro non ha perso l'occasione per punzecchiare la showgirl e i motivi che ha addotto per assentarsi al debutto: una Instagram Stories postata dall'argentina, smentirebbe le sue precarie condizioni di salute.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Mentre Stefano De Martino smentiva a Belve di averla tradita prima dell'addio, Belen finiva al centro dell'attenzione mediatica per una "mossa" che non è piaciuta a molti.

A circa 24 ore dalla messa in onda della prima puntata di E poi c'è Cattelan, l'argentina ha fatto dietrofront rinunciando all'ospitata che anticipava il suo ritorno in Rai dopo anni passati a Mediaset.

Se in collegamento con Caterina Balivo ha scherzato paragonando il comportamento della 39enne con quello di Lukaku con l'Inter, è all'inizio della nuova edizione del suo show che Alessandro ha lanciato diverse frecciatine alla "collega".

"Belen non c'è, non è nemmeno venuta. Ora vi dico cosa è successo", ha esordito il presentatore prima di cominciare a punzecchiare Rodriguez per non aver rispettato un impegno preso in precedenza.

Le stoccate dopo il dietrofront di Belen

Cattelan ha raccontato di aver parlato più volte al telefono con Belen e che lei era entusiasta di tornare in Rai come ospite della sua trasmissione in seconda serata.

"Ad un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono i suoi ex Stefano De Martino e Fabrizio Corona, e io ho detto che dal punto televisivo sarebbe stato tutto perfetto", ha aggiunto il conduttore la sera del 26 settembre su Rai 2.

La versione di Cattelan sull'ospitata saltata di Rodriguez, è proseguita con queste parole: "Lì ci dicono che non sarebbe più venuta perché non stava bene.

Io ci ho creduto. Pare non stia bene e per questo non è qui stasera".

Le vere e proprie stoccate all'argentina, però, sono arrivate quando il padrone di casa dello show ha mostrato al pubblico la Stories che la 39enne ha postato su Instagram poche ore prima: la foto con in primo piano un bicchiere di vetro e le mani di un uomo sullo sfondo.

"Ecco, qui credo fosse all'Asl. Lui sarà il suo medico di base. Se il suo problema si risolveva con l'alcool, questo era il posto giusto dove doveva venire", ha aggiunto Cattelan tra gli applausi dei presenti e quelli virtuali degli spettatori.

Il silenzio di Belen

Alessandro è parso parecchio indispettito dal comportamento di Belen, anche perché sui social network ha pubblicato lo scatto di un drink che cozza un po' con la versione che lei ha fornito per evitare l'ospitata su Rai 2.

"Belen sai chi ti saluta tantissimo? Noi", ha concluso il presentatore invitando l'argentina ad una delle prossime puntate del suo show in seconda serata.

Non si sa se Rodriguez ha dato forfait per motivi di salute (come lei e il suo staff sostengono) oppure se l'anticipo di Belve con De Martino e Corona ospiti può aver spinto la 39enne a rimandare il suo ritorno in televisione.

La diretta interessata, infatti, tace sul polverone che ha sollevato il suo recente comportamento, così come non sono arrivate repliche neppure alle dichiarazioni di Stefano sulla loro recente separazione.

"Non è finita per un tradimento. Non ho mai avuto amanti o relazioni parallele", ha detto il napoletano a Francesca Fagnani che lo incalzava sui rumor che sono circolati nei mesi scorsi sulle ragioni della rottura con la moglie, l'ennesima da quando si sono innamorati.