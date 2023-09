Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda nella settimana dal 2 al 7 ottobre su Canale 5.

La morte di Yilmaz ha sconvolto tutti, ma Mujgan e Behice dovranno subire un altro duro colpo. L'eredità lasciata alla vedova sarà molto bassa rispetto a ciò che pensavano le due donne e ciò porterà ancora la dottoressa a discutere con Zuleyha. Nel frattempo, Fikret scoprirà che il nipote ha distrutto la tomba di Adnan Senior e non saprà darsi una spiegazione sul motivo.

Mujgan scopre a quanto ammonta la sua eredità

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate della soap che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 7 ottobre prendono il via dalla un'amara scoperta che verrà fatta dalla vedova di Yilmaz.

L'avvocato si recherà da Mujgan e Behice e le informerà che hanno ereditato solo un appartamento dal valore molto basso. Ciò farà andare su tutte le furie la zia, la quale era certa fino a quel momento di potersi arricchire. Per tale ragione, Behice aizzerà la nipote affinché vada a chiedere spiegazioni a Zuleyha.

Infatti, Mujgan scoprirà che prima di morire Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni a Hunkar per la cifra di 30.000 lire turche. Ma di quei soldi si è persa ogni traccia.

Zuleyha dirà di non sapere della fine fatta da quel denaro, ma non verrà creduta da Mujgan, che pretenderà il denaro perché a suo figlio Kerem Alì non manchi nulla in futuro.

Fikret distrugge la tomba di Adnan Senior

Nel frattempo, pensando di non essere visto da nessuno, Fikret si recherà al cimitero e distruggerà la lapide di Adnan Yaman Senior.

In realtà, il giovane verrà visto da un uomo il quel penserà bene di riferire tutto l'accaduto al buon Fekeli. Quest'ultimo non saprà darsi una spiegazione di quanto fatto dal nipote. Infatti, Alì Rahmet non saprà ancora che il nipote è in realtà un figlio illegittimo del defunto Adnan. Il nipote si giustificherà affermando di aver sviluppato odio contro gli Yaman per tutto il male fatto in passato a Fekeli ma anche a Yilmaz.

Mentre Gulten e Cetin saranno sempre più vicini alle nozze, che verranno celebrate con il rito del matrimonio collettivo, Zuleyha farà una scoperta sconcertante. Altun, che nel frattempo sarà divenuta a tutti gli effetti la padrona di casa Yaman, troverà una lettera scritta da Adnan Senior. In essa il padre di Demir accusava una donna di aver mentito sulla paternità di un figlio a lui attribuita.