La terza puntata del GF ha visto come protagonista Beatrice Luzzi: l'attrice ha avuto una serie di battibecchi con la maggior parte dei suoi compagni d'avventura, poiché non riesce a tollerare l'atteggiamento di alcuni. Ma non solo, durante la diretta ha anche smascherato i suoi coinquilini spiegando che i concorrenti più giovani vanno a dormire alle 5:00 del mattino, nonostante le luci siano spente da tempo.

Le parole della concorrente

Parlando con Alfonso Signorini, Beatrice ha smascherato alcuni suoi compagni d'avventura: "I più giovani restano svegli fino alle 5:00".

A detta sua, per questo che lei non riesce ad integrarsi con alcuni di loro. A differenza di alcuni concorrenti del Grande Fratello, Beatrice ha spiegato che avendo una certa età non riesce a fare le ore piccole. Al contrario, Fiordaliso risulta essere molto più attiva di lei e dunque passando più tempo con il resto del gruppo riesce ad interagire meglio.

La reazione di alcuni utenti del web

Le dichiarazioni di Beatrice non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show. Su X, moltissimi utenti hanno chiesto che venga ripristinata la diretta h24 dalla casa di Cinecittà, poiché in questo modo non si riescono a seguire tutte le dinamiche. Un altro utente ha ironizzato, perché l'editore in questa edizione avrebbe imposto degli orari ben precisi per andare a letto e svegliarsi la mattina.

Un altro utente ha fatto presente che se i concorrenti non rispettano l'orario notturno ma la diretta viene interrotta, si possono perdere dei pezzi fondamentali. Per esempio, la scorsa settimana c'è stato un litigio fra Grecia e Letizia perché quest'ultima si è spaventata a causa di uno scherzo dell'attrice. I telespettatori, però, non ha potuto vedere nulla poiché la diretta su canale 55 era già stata interrotta.

Le nuove regole sugli orari

In occasione dei primi giorni di convivenza forzata al GF, i concorrenti si sono ritrovati a parlare sugli orari da seguire. In particolare, alcuni di loro hanno spiegato che alle 2:00 è l'orario massimo per andare a letto. Il giorno seguente invece, devono svegliarsi tra le 9:30 e le 10:00. Nel caso i concorrenti non si svegliano, gli autori hanno il compito di suonare delle sirene.

Inoltre pare che dal momento della sveglia, hanno solamente 10 minuti per alzarsi dal letto e vestirsi. Ai coinquilini della casa più spiata di Cinecittà quest'anno è vietato girare in pigiama.

Nei giorni scorsi invece, Angelica ha spiegato di essere stata informata in confessionale sui nuovi orari: nel momento in cui vengono spente le luci all'interno della casa, è il "termine massimo" per andare a letto.