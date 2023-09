Giulia Salemi non è più la "voce del popolo" al GF. Stando a un retroscena fornito da Dagospia, sembrerebbe che dietro l'addio dell'influencer italo-persiana ci sia il fidanzato: Pierpaolo Pretelli sarebbe stato preso in antipatia da un personaggio molto "importante" di Mediaset.

Il retroscena

Alberto Dandolo ha fornito un retroscena sull'addio di Giulia Salemi a Mediaset. Scendendo nel dettaglio, sembrerebbe che il contratto non le sia stato rinnovato per via di Pierpaolo Pretelli: "Il fidanzato sarebbe stato preso in antipatia da un potente personaggio".

Lo scorso anno, l'influencer italo-persiana ha ricoperto il ruolo di "voce del popolo" al Grande Fratello Vip 7. Quest'anno, però, Salemi è stata sostituita da Rebecca Staffelli. Per quanto riguarda Pierpaolo Pretelli: il modello ha condotto con Soleil Sorge il GF Vip party, mentre quest'anno sono stati entrambi sostituiti da Andrea Dianetti e Annie Mazzola. Dal momento che la notizia non è stata commentata dai diretti interessati, è bene prenderla come un semplice pettegolezzo di gossip. D'altronde lo stesso editore ha chiesto un "cambio di rotta" e Giulia Salemi non è stata l'unica ad essere stata sollevata dal suo incarico: nel ruolo di opinionista è arrivata Cesara Buonamici, al posto di Orietta Berti (impegnata come giudice di Io Canto) e Sonia Bruganelli.

Giulia Salemi approda in Rai

Fino a oggi, Giulia Salemi non ha commentato l'uscita di scena dal reality show condotto da Alfonso Signorini. L'unico post riguardante l'addio a Mediaset, è stato per ringraziare il conduttore della bellissima opportunità ricevuta.

Nella giornata di venerdì 15 settembre, Giulia Salemi è stata ufficializzata in Rai.

La giovane farà parte del cast de La Vita in diretta: le puntate in cui interverrà saranno 4, a partire da sabato 16 settembre. Al momento non è dato sapere quale ruolo ha scelto per lei Alberto Matano e il suo staff. Tuttavia, il conduttore ed ex mezzobusto del tg ha portato nel suo programma anche Sonia Bruganelli in qualità di opinionista.

'Prelemi' relazione a gonfie vele

Dal punto di vista sentimentale, la relazione fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. Lo scorso anno, la coppia ha vissuto un momento di crisi ma poco tempo è riuscita ad appianare le divergenze. A GF Vip party, Pierpaolo aveva smentito le voci riguardanti un possibile tradimento ai danni della fidanzata e aveva precisato che le discussioni erano nate per via di una visione diversa sul futuro.

Salemi invece, con le lacrime agli occhi si era detta fiduciosa di recuperare il rapporto.