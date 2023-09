La nuova edizione del Grande Fratello sembra non convincere il pubblico: la seconda puntata è stata seguita solo da 2 milioni di persone e il motivo di questo forte calo sarebbe da ricercare nelle dinamiche un po' "soporifere" che sono state affrontare in diretta. Il 16 settembre, inoltre, l'ex vippona Antonella Fiordelisi non ha perso l'occasione per punzecchiare il reality e il nuovo cast con una Instagram Stories che ha fatto sorridere e gioire i suoi tantissimi fan.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Un milione di spettatori in meno rispetto alla prima puntata, un calo di share del 6% e molte critiche: è con questo che chi lavora al Grande Fratello deve fare i conti il 16 settembre.

La diretta di venerdì scorso, infatti, non ha convinto il pubblico: in tantissimi hanno trovato lento e per nulla accattivante il racconto che è stato fatto dei primi giorni dei concorrenti all'interno della casa, anche perché non c'è stato neppure l'accenno di una lite o di uno scontro.

A concordare con questo parere, è anche una ragazza che un anno fa faceva parte del cast del reality-show e che negli ultimi mesi è stata un po' "rinnegata" sia dalla rete che dal conduttore Alfonso Signorini.

La frecciatina della vippona sul Grande Fratello

Tra le Stories che Antonella Fiordelisi ha postato su Instagram sabato 16 settembre, è possibile trovare quella nella quale punzecchia il nuovo Grande Fratello e allo stesso tempo si vanta di essere stata uno dei personaggi più discussi della scorsa edizione.

"Quando anche gli hater sentono la mia mancanza in tv", ha scritto la giovane accanto ad un video nel quale la si vede ballare da sola nel giardino della casa nella quale ha vissuto per tanti mesi.

Con questa frecciatina social, dunque, la napoletana ha voluto sottolineare la differenza che ci sarebbe tra il riscontro di pubblico che ha avuto il suo GF e quello che per ora non sta avendo la nuova stagione.

Anche gli attuali concorrenti sembrano non destare particolare interesse nei telespettatori, cosa che un anno fa non è successa perché sin da subito tantissimi vipponi sono finiti al centro delle dinamiche più interessanti del programma.

La replica agli inquilini del Grande Fratello

Non è la prima volta che l'ex vippona si espone sui social network per commentare l'edizione del reality-show che ha debuttato in tv l'11 settembre.

Dopo che alcuni concorrenti hanno criticato lei e il cast dell'anno scorso dicendo che non facevano nulla e che non pulivano mai la casa, Antonella ha replicato dicendo che sarebbero finti umili.

Fiordelisi ci ha tenuto a sottolineare che anche se litigava quasi tutti i giorni, ha sempre lavato i piatti e rispettato i turni in cucina, quindi i nuovi inquilini non avrebbero seguito bene la scorsa stagione del Grande Fratello se sostengono il contrario.

Il pubblico sta faticando ad affezionarsi ai nuovi abitanti della casa più spiata d'Italia, anche perché in una settimana non ci sono state discussioni e gli autori hanno rimproverato chiunque si sia lasciato sfuggire una parolaccia.

E' cambiato tanto in questi mesi e gli ascolti della seconda puntata sembrano confermare un distacco dei fan dal programma e dalle linee guida che la rete ha imposto per eliminare il trash.

"Abbiamo sbagliato il cast. Anche io mi ero affezionato a persone che poi mi hanno deluso, mi scuso", ha detto Alfonso Signorini a Verissimo prima dell'inizio della nuova edizione. Queste parole non sono piaciute a molti vipponi, tra questi sicuramente Antonella che non sta perdendo occasione per pungere sia la trasmissione che chi ha preso il suo posto tra le mura di Cinecittà.