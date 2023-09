Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore nella giornata di lunedì 18 settembre 2023. Gli spettatori e appassionati della soap che si collegheranno alle 16 in poi su Rai 1 per seguire la nuova puntata in prima visione assoluta, si ritroveranno a fare i conti con una sorpresa.

Eccezionalmente per il prossimo lunedì pomeriggio, l'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1, andrà in onda in anticipo di circa 25 minuti di anticipo rispetto al solito.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore del 18 settembre

Nel dettaglio, il palinsesto del pomeriggio di Rai 1 del prossimo lunedì 18 settembre, subirà delle sostanziali modifiche in daytime.

A subire dei cambiamenti sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8, la fortunata soap opera del pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Eccezionalmente per il prossimo lunedì, la messa in onda della puntata verrà anticipata alle ore 15:35 circa: questo vuol dire che la soap partirà con 25 minuti di anticipo rispetto alla normale programmazione, prevista tradizionalmente alle 16 in punto.

Il motivo di questo cambio programmazione per Il Paradiso delle signore è legato alla messa in onda dello speciale "Tutti a scuola", uno degli appuntamenti canonici del palinsesto di settembre della rete ammiraglia.

Lunedì 18 settembre anticipa l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

Un evento condotto da Flavio Insinna, che prevede la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronto a dare il suo "in bocca al lupo" ai milioni di giovani studenti che si preparano ad affrontare il nuovo anno scolastico.

Dal 19 settembre, invece, la programmazione della soap tornerà regolarmente alle 16 in punto.

Ma cosa succederà nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore del 18 settembre, in onda eccezionalmente in anticipo? Le anticipazioni della soap rivelano che i Puglisi si ritroveranno a dover fare i conti con la nuova realtà in cui vivono e prenderanno confidenza con i vari conoscenti della figlia Maria.

Agata potrebbe diventare una nuova venere: anticipazioni Il Paradiso del 18 settembre

Per Ciro, intanto arriverà il fatidico giorno del suo "debutto" nella società milanese: il papà di Mario è riuscito ad avere un posto come nuovo dipendente all'interno della Caffetteria gestita da Salvatore Amato.

Intanto al negozio, Irene si ritroverà a fare i conti con le dimissioni improvvise di una venere che ha scelto di lasciare il suo posto di lavoro senza dare alcun tipo di preavviso.

A quel punto, Maria deciderà di fare una proposta alla sua amica Irene: provare ad assumere la sorella Agata che, fin da piccola, è sempre stata attratta dal mondo della moda.