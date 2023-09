Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana creata da Wayne Doyle, per ciò che riguarda gli episodi che saranno trasmessi mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, riportano che Roberto Ferri sceglierà di non avvertire le Forze dell'ordine ma, allo stesso tempo, mettersi alla ricerca del piccolo Tommaso, nel frattempo Lara Martinelli non vorrà stare lontana dall'imprenditore. Luca De Santis, complici le gravi condizioni di salute della cagnolina Bricca, opererà un'ardua scelta nei confronti di Giulia Poggi, intanto Viola Bruni continuerà a credere che Damiano Renda abbia finito per farsi corrompere da Eduardo Sabbiese.

Le trame di Un posto al sole, riguardanti le puntate del 20 e 21 settembre, anticipano che la situazione di Lara si farà sempre più intricata per la donna, in quanto Martinelli rischierà di avere delle grane con la giustizia dopo le numerose leggi infrante oramai venute allo scoperto agli occhi di Marina Giordano e del marito Roberto.

Quest'ultimo, almeno inizialmente, preferirà non avvertire le Autorità per far arrestare la dark lady, al fine di concentrare ogni briciolo della sua energia nella ricerca del piccolo Tommaso.

Lara, nonostante tutto, perseguirà ancora l'obiettivo di stare accanto a Ferri.

Bice vogliosa di vendicarsi di Sergio a causa dei tradimenti subiti

Gli spoiler della telenovela di casa Rai, in merito agli episodi di mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, evidenziano che le condizioni di salute precarie della cagnolina Bricca aiuteranno Luca a prendere il coraggio a quattro mani e operare una scelta complicata ma doverosa nei riguardi della sua amata Giulia.

Bice Cerruti, successivamente, maturerà un viscerale desiderio di vendetta nei confronti di Sergio Massaro per colpa dei diversi tradimenti subiti dallo stesso. La donna, però, finirà per portare alcuni scompigli nella vita dell'amica.

Viola continuerà a credere che Damiano sia corrotto

Le anticipazioni dello sceneggiato di matrice italiana per il 20 e 21 settembre svelano che Viola, dopo aver visto il sospetto scambio di denaro tra Damiano ed Eduardo, proseguirà nell'errata idea che Renda si sia lasciato corrompere dal boss mafioso.

La maestra, difatti, ignorerà i rischi che sta correndo l'ex guardia del corpo di Eugenio Nicotera.

Luca, in ultimo, svelerà a Giulia di essere malato.