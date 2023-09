L'appuntamento con il Grande Fratello 2023 parte lunedì 11 settembre in prime time su Canale 5. Le anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che ci sarà spazio per la presentazione ufficiale dei concorrenti che saranno protagonisti di questa edizione.

A svelare un po' di novità di questa stagione è stato Alfonso Signorini nel corso di una intervista rilasciata nello studio di Verissimo.

La programmazione tv del Grande Fratello 2023 su Canale 5

Le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello 2023 rivelano che lunedì 11 settembre andrà in onda la prima nuova puntata di questa edizione, ma si partirà fin da subito con il raddoppio settimanale.

Venerdì 15 settembre è in programma anche la seconda puntata del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, in onda sempre dalle 21:35 in diretta.

Le sorprese non mancheranno e nel corso della prima puntata ci sarà la presentazione del cast misto di concorrenti famosi e sconosciuti che si metteranno in gioco per cercare di conquistare il gradimento del pubblico da casa, che dovrà poi decretare il vincitore assoluto del reality show.

A svelare un po' di anticipazioni sulla prima puntata è stato Alfonso Signorini nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo rilasciata.

24 nuovi concorrenti nella casa del GF 2023

Il padrone di casa del Grande Fratello ha annunciato che arriveranno in casa 24 concorrenti.

Tra questi spiccano dei personaggi famosi, come nel caso di Alex Schwazer e Fiordaliso, ma anche persone comuni che sono state scelte attraverso i casting.

"Sarà curioso vedere come le persone comuni interagiranno con quelle più note, che hanno standard di vita diversi", ha dichiarato Signorini nel corso della chiacchierata di oggi con Silvia Toffanin.

Ci sarà un macellaio che non ha Instagram: anticipazioni Grande Fratello 2023

"Mi piacciono, mi sono piaciuti subito", ha aggiunto l'opinionista Cesara Buonamici parlando del cast di concorrenti "nip" che si metterà in gioco nel cast del reality show.

"Alcuni di loro, per lavoro, si servono dei social, ma non vivono per i social e tanti altri non ce li hanno proprio.

C'è un macellaio giovanissimo, di 23 anni, che non conosce Instagram. È un ragazzo meraviglioso, bello come il sole", ha svelato poi Signorini.

Il resto dei concorrenti sarà svelato nel corso della prima puntata del nuovo Grande Fratello, di cui da martedì pomeriggio andrà in onda una breve striscia quotidiana nel pomeriggio di Canale 5, subito dopo Uomini e donne.