Dopo anni di assenza dai palinsesti televisivi Mediaset, è pronto a tornare in onda nella primavera del 2024 con una nuova edizione il reality La Talpa. La caccia ai possibili conduttori è già partita e in questi giorni sono stati fatti diversi nomi, tra cui quello di Vladimir Luxuria, opinionista dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi insieme ad Enrico Papi. E proprio quest'ultimo sarebbe in lizza per condurre La Talpa su Italia uno. Un anno d'oro per lo showman che di sicuro tornerà al timone de La Pupa e il Secchione dopo la parentesi poco fortunata dello scorso anno, che ha visto in conduzione Barbara D'Urso.

Papi dovrebbe poi condurre un nuovo programma musicale, dopo il grande successo di Sarabanda.

Opinionisti de La Talpa: le prime indiscrezioni

A circolare sono anche i nomi dei papabili opinionisti della Talpa. Lo scorso anno, si è vociferato insistentemente di Wanda Nara, già opinionista di un'edizione del Grande Fratello Vip insieme a Pupo. In queste settimane invece, si è parlato della dama torinese protagonista del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani. Al suo fianco potrebbe arrivare Ida Platano, parrucchiera bresciana felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza. Le due sono legate da un legame di forte amicizia, tanto che hanno trascorso insieme lo scorso Natale.

Chi saranno i concorrenti pronti a mettersi in gioco?

Precisando che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni che ancora non hanno trovato alcuna conferma ufficiale e dunque non ci resta che aspettare, circolano anche i nomi dei possibili concorrenti pronti a mettersi in gioco a La Talpa.

Il format, come ricorderanno gli appassionati telespettatori, prevede che un gruppo di concorrenti viva in un luogo isolato e cerchi di scovare l'identità di un individuo misterioso, la talpa appunto che puntata dopo puntata cerca di sabotare il gruppo e mettere in difficoltà i concorrenti.

Vince il reality e dunque il montepremi finale chi lo smaschera.

Tornando ai probabili concorrenti, nel cast potrebbe esserci il vincitore di Amici e cantante Marco Carta. Poi ancora, Laura Maddaloni. Suo marito, il pugile Clemente Russo vi ha partecipato nel 2008. Si è fatto poi anche il nome di Elenoire Casalegno, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il reality andato in onda con tre edizioni è molto apprezzato dai telespettatori. L'ultima condotta da Paola Perego sempre su Italia uno nel 2008 fu seguita da milioni di telespettatori. A trionfare, quell'anno, fu Karina Cascella che si aggiudicò il montepremi finale di duecento mila euro.