Il Grande Fratello è ricominciato da un solo giorno, ma nella casa sono già nate le prime polemiche. I concorrenti che vivono in tugurio, ad esempio, hanno criticato aspramente chi li ha preceduti: gli ex vipponi sono stati definiti litigiosi, egocentrici e poco propensi a fare le pulizie. A tutte queste frecciatine, per ora ha risposto solo Antonella Fiordelisi con un tweet piuttosto pungente.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

L'edizione del Grande Fratello che è iniziata l'11 settembre, è molto diversa dalle precedenti: i fan hanno notato sin da subito le differenze tra il cast di quest'anno e quello contestatissimo della stagione 2022/2023, a partire dal comportamento che i concorrenti sono chiamati a tenere all'interno della casa.

Commentando gli atteggiamenti di chi li ha preceduti, gli inquilini del tugurio si sono lasciati andare a frecciatine piuttosto pungenti come: "Litigavano sempre e poi non volevano né lavare i piatti né cucinare".

Al pensiero che ha espresso Samira Lui, si è aggiunto quello di Giuseppe: "Erano così perché sono quel tipo di persone che non hanno mai fatto niente. Hanno sempre avuto mamma e papà che lavoravano al posto loro".

Anita ha concluso sottolineando le evidenti differenze tra Oriana&Co e il loro gruppo, tutti pronti a darsi da fare anche in una situazione scomoda come quella che stanno vivendo.

La risposta dell'influencer del Grande Fratello

Queste critiche non sono sfuggite ai fan di Antonella, che l'altra sera ha deciso di esporsi per commentare le frecciatine che gli inquilini del tugurio hanno lanciato a lei e agli ex vipponi.

"Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Alcuni di loro sono finti umili", ha fatto sapere Fiordelisi su Twitter.

L'influencer che nella scorsa edizione è stata al centro della maggior parte delle dinamiche, dunque, si è accodata al pensiero di quella fetta di pubblico che rimpiange i tanti spunti di discussione che il suo cast ha regalato sin dal primo giorno nella casa, cosa che non sta accadendo con i nuovi concorrenti.

Un pensiero piuttosto gettonato sui social network, infatti, è che i protagonisti del Grande Fratello di quest'anno sembrano quasi terrorizzati dalle regole che ha imposto la rete. Gli addetti ai lavori sono diventati molto fiscali sulle parolacce, sui gesti aggressivi e sulla gestione degli sponsor: ieri, ad esempio, alcuni sono stati rimproverati perché stavano sdraiati anziché nuotare o fare ginnastica indossando il brand che offre loro tute e costumi da bagno da pubblicizzare.

I dubbi degli spettatori del Grande Fratello

Nonostante i buoni ascolti della prima puntata, la nuova edizione del reality-show sembra convincere a metà il pubblico. I fan hanno espresso dubbi sui Nip del Grande Fratello: gli sconosciuti del cast, infatti, non sembrano così lontani dal mondo della televisione e dei social.

Rosy Chin, per esempio, non è alla sua prima esperienza davanti alle telecamere: la chef ha partecipato ad un episodio di The Ferragnez, spopola su Tik Tok (dove è seguita da quasi mezzo milione di persone) ed è amica di tanti personaggi famosi che frequentano il suo ristorante di Milano.

Anita e Angelica, invece, sono finite al centro dell'attenzione mediatica per alcune presunte bugie che avrebbero raccontato prima di entrare nella casa: la prima ha detto di essere single ma avrebbe un fidanzato, la seconda di essere in cattivi rapporti con il padre ma ha fatto la tesi di laurea sulla squadra di basket di cui il papà è Amministratore Delegato.

Gli spettatori stanno indagando anche su Paolo, che all'esordio ha dichiarato di non aver mai visto il GF: l'altra sera, però, è stato sorpreso a spiegare a Rosy le dinamiche del gioco e le strategie per le nomination.