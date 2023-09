Un posto al sole ha in serbo due puntate alquanto avvincenti per le giornate di lunedì 18 e martedì 19 settembre. Tornerà il sereno tra Roberto e Marina, ormai determinati a crescere insieme Tommaso. I due, inoltre, faranno fronte comune per cercare di fermare la perfida Martinelli. Dal canto suo, Lara, nel cercare di evitare i problemi, finirà per scontrarsi con essi.

Micaela continuerà a cercare di spingere Manuela a non dedicarsi soltanto allo studio, uscendo con lei. Inoltre, Micaela inizierà a provare qualcosa per Costabile e questo potrebbe far nascere una crisi con la sorella.

Per Guido e Mariella ci sarà una svolta. I due coniugi non vorranno più frequentare assiduamente Sergio e la moglie Bice, tuttavia si ritroveranno ancora una volta ad essere coinvolti con loro.

Anticipazioni di Un posto al sole del 18 settembre: Marina e Roberto uniti per fermare Lara

Dopo le mille peripezie affrontate per colpa di Lara Martinelli, che ha provato in tutti i modi di allontanarli, Marina e Roberto si riconcilieranno. I due coniugi non solo si decideranno a lasciarsi ogni cosa alle spalle, ma faranno fronte unito, lottando per fermare Lara. Nel frattempo, quest'ultima non volendo fare marcia indietro deciderà di fare qualcosa per limitare il più possibile i danni che lei stessa ha causato e scampare ai guai.

A Palazzo Palladini, uno degli inquilini sembrerà provare dei nuovi sentimenti. Si tratta di Micaela. La ragazza, nel tentativo di spingere la gemella Manuela tra le braccia di Costabile, finirà lei stessa per provare qualcosa nei confronti del ragazzo: che questo possa metterla in crisi con la sorella? Nel frattempo altrove, un ansioso Otello sarà preoccupato per la sua 'bambina', mentre tra Guido e Sergio arriverà il momento della resa dei conti.

Tra i due uomini ci sarà uno scontro molto duro.

Un posto al sole, spoiler del 19 settembre: Lara rischia grossi problemi

La soap opera campana si appresta a regalare una puntata a dir poco movimentata. Martedì 19 settembre, i fan di Un posto al sole scopriranno che il piccolo Tommaso sarà adottato da Marina e Roberto. Per questo motivo Lara dovrà agire il prima possibile, altrimenti rischierà dei grossi problemi.

Martinelli, però, non farà altro che aggravare la sua posizione commettendo un gesto completamente folle.

Per quanto riguarda Guido Del Bue, lui e la moglie decideranno di tagliare i ponti con Bice e Sergio. Peccato, per loro, che il destino avrà in serbo ben altri piani quado finiranno nel mezzo di un'altra situazione tragicomica. Nel frattempo Manuela deciderà di venire incontro a Micaela, concedendosi una brevissima pausa dallo studio, seppur soltanto per una serata.