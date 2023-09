La puntata del Grande Fratello che è andata in onda il 18 settembre ha regalato al pubblico il primo accenno di dinamiche all'interno della casa. A una settimana dal debutto, infatti, i concorrenti hanno iniziato a palesare alcune antipatie, e i telespettatori sono subito stati catturati da quella tra Beatrice e Rosy. Terminata la diretta, infatti, l'attrice ha detto che secondo lei la chef sarebbe troppo egocentrica e che metterebbe sempre sé stessa al centro dei discorsi, anche in quelli degli altri.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

I fan del Grande Fratello temevano i primi provvedimenti nel corso della diretta di lunedì 18 settembre: nei giorni precedenti, infatti, sul web si è parlato di presunte imprecazioni ma anche di atteggiamenti poco rispettosi di qualche concorrente del tugurio (in primis Claudio Roma).

Ieri sera, però, la puntata si è svolta normalmente e nessun inquilino è stato rimproverato o punito: al centro dell'appuntamento in prime-time, infatti, ci sono stati i primi screzi nel gruppo e le storie toccanti di alcuni abitanti della casa.

Uno degli argomenti che Alfonso Signorini ha affrontato, è quello legato all'astio che sembra esserci sin dall'inizio tra Beatrice e Rosy: in una sola settimana, infatti, le due si sono scontrate più volte e non hanno mai perso l'occasione per punzecchiarsi sui lati più spigolosi dei loro caratteri.

La riflessione della protagonista del Grande Fratello

Quando Signorini le ha messe a confronto nella stanza "mistery" della casa, le due concorrenti hanno esposto le loro versioni ma in modo pacifico, dicendosi pronte a ripartire da zero per il bene del gruppo.

Terminata la diretta del Grande Fratello, però, Beatrice ha esposto un parere piuttosto negativo su Rosy e sui comportamenti che assume da quando è iniziata l'avventura nel reality-show.

"Durante la puntata ha fatto la carina, ora le rode di nuovo", ha esordito Luzzi nella fredda analisi che ha fatto della coinquilina.

A non piacere all'attrice, però, è soprattutto il fatto che Chin metta spesso e volentieri sé stessa al centro delle discussioni, anche quelle che non la riguardano.

"Se noti, parla sempre e solo di sé.

Anche con Angelica, non le ha fatto da madre ma ha parlato dei suoi problemi", ha detto la protagonista di Vivere davanti alle telecamere.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

"Per me non è sincera. Ora, per esempio, è incavolata perché le ho detto che è egocentrica. La trovo egoriferita e costruita", ha aggiunto Beatrice alla fine della puntata del Grande Fratello del 18 settembre.

Chi ha seguito la diretta del reality-show su Mediaset Extra, dunque, si è ritrovato a commentare il botta e risposta a distanza tra l'attrice e la chef del gruppo.

"Luzzi ha già capito metà cast", "L'ha nominata e glielo dice, ho urlato", "Beatrice è la madre suprema", "La sua calma mi spezza", "Rosy non riesce ad avere un confronto senza piangere o fare la vittima, ma solo perché è stata sgamata dal giorno zero", "Il finto buonismo di Rosy si vede anche dal fatto che rinfaccia di cucinare per tutti ogni volta", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori del programma hanno espresso sui social network l'altra sera.

Anche se Beatrice è in nomination e rischia l'eliminazione, gran parte del pubblico si è già detta pronta a salvarla per tutelare le dinamiche che regala all'interno della casa: ad oggi, infatti, la protagonista di Vivere è una delle poche inquiline ad esporre i suoi pensieri in modo pungente ma educato, senza alcuna paura di andare incontro ad un provvedimento o ad un rimprovero degli addetti ai lavori.