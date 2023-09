Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 20 settembre, Adelaide cercherà disperatamente di mantenere nascosta la sua dolorosa storia, mentre Marcello farà tutto il possibile per scoprire il passato misterioso della sua famiglia. Nel frattempo, Salvo sarà ostinato a conquistare il cuore di Elvira. Infine, Umberto si preoccuperà profondamente per Adelaide e cercherà di scoprire cosa la affligge.

Marcello chiama Angela in Australia per informarla di Matteo

Adelaide nutrirà il desiderio profondo di mantenere nascosta la storia di Odile, conservando il suo dolore esclusivamente per sé stessa e condividendolo solo con poche persone a lei veramente care e intimamente legate.

Dopo la sconvolgente confessione di Matteo che gli ha rivelato di essere il suo fratellastro, Marcello sentirà l'urgenza di fare chiarezza sul passato intricato della loro famiglia. Senza indugio, farà una chiamata internazionale alla sorella Angela, che attualmente risiede in Australia. L'obiettivo di questa telefonata sarà raccogliere tutti i dettagli e le informazioni necessarie per gettare luce sulle ombre del passato della famiglia Barbieri e Angela avrà un ruolo chiave.

Salvatore vuole posare in copertina per il Paradiso Market

Successivamente, Marcello si recherà da Armando per raccontargli tutto ciò che ha scoperto. Nel frattempo Ciro farà il suo ingresso al Paradiso delle signore e per poco non farà una scoperta sconcertante riguardante la figlia minore, Agata che ha deciso di ricoprire il ruolo di venere nel grande magazzino.

Irene, la responsabile dell'atelier, proporrà Alfredo come modello per la foto di copertina del Paradiso Market. Parallelamente, Salvo deciderà di farsi notare da Elvira e chiederà a Vittorio l'opportunità di posare per la stessa foto di copertina che coinvolgerà Alfredo.

Umberto vuole scoprire cosa affligge il cuore di Adelaide

Nel frattempo, Umberto inizierà a nutrire una profonda preoccupazione per la contessa di Sant'Erasmo e deciderà di affrontare direttamente la situazione. Per questo motivo, il commendatore si recherà a Villa Guarnieri, la residenza di Adelaide, con l'intenzione di intraprendere una conversazione che possa gettare luce sui motivi del suo stato d'animo e confortarla standole accanto in un momento così apparentemente delicato.

Tuttavia, Umberto incontrerà il giovane Barbieri e la situazione non sarà priva di tensione. Infatti, Marcello apparirà deciso a proteggere la sua amata Adelaide e a mantenere riservate le vicende della sua sfera privata. Quindi, respingerà con fermezza Umberto e impedirà qualsiasi intrusione indesiderata.