Terra Amara viene trasmesso su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera di stampo turco, in merito alle puntate che andranno in onda mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, evidenziano Gaffur si renderà conto di essere vittima di una truffa legata al lavoro in Germania, quindi tornerà a Cukurova dicendo a Saniye di essere tornato perché ha nostalgia di lei e Uzum.

Nel frattempo Zuleyha deciderà di accettare l'eredità di Hunkar. Demir, in ultimo, farà l'incontro con una ragazza affascinante di nome Umit, mentre Fikret si lancerà in atti vandalici contro la tomba di Adnan senior.

Gaffur tornerà a Cukurova giocando la carta della nostalgia con Saniye

Le trame della telenovela turca, per ciò che concerne le puntate di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre che andranno in onda su Canale 5, svelano che Gaffur si vedrà costretto a far ritorno a Cukurova ma, al contempo, l'uomo non vorrà dire di essere stato truffato alla moglie, quindi dirà a Saniye di essere tornato per nostalgia di lei e della piccola Uzum.

Zuleyha, trascorsi tre mesi dalla dipartita di Yilmaz, sceglierà di accettare l'eredità di Hunkar, divenendo a tutti gli effetti la nuova signora di Cukurova, nel frattempo Demir farà la conoscenza di una ragazza attraente che si chiama Umit. Fikret, infine, si lascerà andare ad alcuni atti vandalici verso la tomba di Adnan senior.

Fekeli deciderà di organizzare una funzione in moschea per ricordare Yilmaz, ma Mujgan non ne sarà felice

Gli spoiler di Terra amara, per ciò che riguarda gli episodi del 27 e 28 settembre, raccontano che a sette giorni dalla morte di Yilmaz, Fekeli penserà bene di onorare tale ricorrenza organizzando una funzione nella moschea.

Ali Rahmet, difatti, crederà che ricordare Akkaya in casa potrebbe creare dissapori e imbarazzo tra Zuleyha e Mujgan, ma quest'ultima non sarà affatto entusiasta dell'idea dell'uomo. Behice, però, metterà subito sull'attenti la nipote, intimandole di comportarsi a modo per dribblare ogni problema riguardante l'eredità di Yilmaz