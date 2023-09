Il Grande Fratello è iniziato da pochissimi giorni e i concorrenti si trovano già a dover affrontare le prime battaglie mentali. Separati in due distinti ambienti, da una parte il Tugurio, con tavoli traballanti e mobili vecchi, dall'altra parte la classica Casa, ogni singolo inquilino sta cercando di darsi da fare come meglio può. Ed ecco che nella giornata del 12 settembre si è parlato di argomenti interessanti, in cui sono venute fuori delle riflessioni particolari oltre che delle rivelazioni inaspettate. Ad iniziare il discorso è stata Samira Lui.

Grande Fratello: Samira, Anita e Vittorio parlano del momento più felice della loro vita

Nel corso della giornata del 12 settembre, coloro che si sono ritrovati a riaprire gli occhi dopo una nottata trascorsa all'interno del Tugurio, non hanno potuto fare a meno di confrontarsi con gli altri inquilini. Ed è stato per mano di Samira Lui, nota professoressa de L'Eredità, che sono venuti fuori ulteriori dettagli intriganti, riguardanti alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Nel rispondere alla domanda su quale fosse stato il periodo più bello della loro vita, Vittorio Menozzi non ha avuto dubbi circa la finale di campionato nazionale di beach volley. In quel preciso momento, l'ingegnere di Parma ha provato delle sensazioni fortissime.

In quell'anno sportivo, inoltre, aveva investito tutto se stesso per raggiungere quel traguardo. Si allenava con costanza ogni singolo giorno, poiché desiderava essere selezionato a tutti i costi.

Anita Olivieri, invece, ha parlato con entusiasmo del periodo adolescenziale e scolastico. In quegli anni, vissuti con leggerezza e spensieratezza, la gieffina non aveva dei grossi problemi da affrontare e nemmeno così tante responsabilità.

Per quanto riguarda Samira Lui, conosciuta nel panorama televisivo italiano, ha affermato che le più grandi soddisfazioni della sua vita le sono arrivate grazie al lavoro e allo spettacolo. Sin da quando era piccolina ha sempre adorato intrattenere le persone facendole ridere. La modella e cantante italiana ha raccontato della sua infanzia felicissima, provando gratitudine per la presenza e il supporto incessante della sua famiglia.

Le riflessioni di Rosy nella Casa del GF

Dall'altra parte della casa, invece, i concorrenti si sono ritrovati in giardino per riflettere sulla vita, sui rimorsi e le scelte sbagliate. Rosy Chin si è descritta come una donna amante delle avventure, per questo non ha rimorsi e cerca sempre di godersi appieno le varie occasioni che le capitano. Anche Paolo Masella ha concordato con il ragionamento di Rosy, asserendo che se si fa qualcosa che si ama fare, allora i rimorsi non ci sono. Il macellaio ha anche raccontato di come abbia cercato di vivere la propria adolescenza al massimo, commettendo anche degli errori, ma di non essersi mai pentito delle sue scelte.

Intanto, il prossimo 15 settembre sono attesi dei nuovi ingressi al Grande Fratello.