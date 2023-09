La nuova edizione del Grande Fratello è stata presentata come un ritorno alle origini, a partire dal reinserimento nel cast di persone comuni. Dopo aver assistito all'ingresso dei concorrenti Nip nella casa, però, molti fan hanno fatto notare che alcuni sono più popolari dei Vip del gruppo: Rosy e Arnold hanno migliaia di follower su Tik Tok, Giselda è seguitissima su Instagram. La chef di origini cinesi, inoltre, avrebbe un rapporto molto stretto con i "Ferragnez": pare che la coppia abbia ogni sera un tavolo riservato nel ristorante milanese dell'inquilina.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

I concorrenti e le nuove ferree regole del Grande Fratello, sembrano non convincere molti spettatori: nella prima settimana all'interno della casa, infatti, è successo poco soprattutto perché gli autori richiamano chiunque vada oltre con parole e comportamenti.

Come se non bastasse, molti fan stanno mettendo in dubbio il titolo "Nip" che è stato dato a quei componenti del cast che non fanno parte del mondo dello spettacolo.

Rosy Chin, per esempio, è conosciutissima sia tra i personaggi famosi che sui social network: solo su Tik Tok, infatti, la chef vanta oltre 400 mila follower. La neo protagonista del reality Mediaset, però, è anche apparsa in un episodio della serie "The Ferragnez" (quello in cui il rapper porta a cena fuori la nonna) e in queste ore è finita al centro del Gossip per un'indiscrezione che riguarda sempre la coppia Chiara-Fedez.

Rumor sugli sconosciuti del Grande Fratello

Il 16 settembre, infatti, Dagospia ha fatto sapere che Rosy sarebbe a tal punto amica dei "Ferragnez" che nel suo ristorante di Milano ci sarebbe sempre un tavolo riservato per la coppia. Qualora Chiara Ferragni e Fedez decidessero di andare a mangiare al locale della concorrente del Grande Fratello, troverebbero sempre posto.

Il giorno successivo alla seconda puntata, però, sul web si sta parlando tanto anche di un altro nuovo inquilino della casa. Arnold Cardaropoli è stato presentato come un impiegato con una storia difficile alle spalle, ma i fan hanno subito scoperto che lui è molto più conosciuto di tanti Vip del cast.

Il ragazzo, infatti, solo su Tik Tok ha 700 mila follower ed è considerato una vera e propria star dei social network.

Anche l'operaia Giselda Torresan aveva quasi 150 mila seguaci su Instagram prima di andare a vivere tra le mura di Cinecittà, e questi numeri hanno stupito molto il pubblico.

Ascolti bassi per il Grande Fratello

Molti Nip che non sarebbero proprio sconosciuti, parolacce e argomenti delicati censurati dagli autori, zero liti o confronti: tutto questo dovrebbe aver contribuito al drastico calo di ascolti che il Grande Fratello ha subito venerdì 16 settembre.

Se la prima puntata era stata seguita da quasi 3 milioni di persone (per uno share del 23%), la seconda ha tenuto incollati davanti alla tv poco più di 2 milioni di spettatori, tant'è che lo share è sceso al 16%.

Secondo i fan gli addetti ai lavori dovrebbero puntare ad accendere qualche dinamica all'interno della casa, ma molti concorrenti sembrano quasi spaventati dalle nuove regole e dalla possibilità di subire un provvedimento disciplinare.