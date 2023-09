Piccolo incidente per Mara Venier durante le prove di Domenica In, a poche ore dal debutto della nuova edizione che andrà in onda dal 17 settembre in diretta su Rai 1.

Intervenuta a La vita in diretta condotta da Alberto Matano, la conduttrice ha raccontato al pubblico ciò che le è successo durante le prove in vista del debutto di domenica pomeriggio, ovvero che sarebbe dovuta correre dall'oculista per degli accertamenti ma che per fare il collegamento ha dovuto rinunciare e ha ammesso di essere "da tre ore con impacchi e ghiaccio".

Piccolo incidente per Mara Venier prima di Domenica In: ecco cosa è successo

L'appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In è confermato per il 17 settembre, dalle 14 alle 17:20 circa in diretta dagli studi Rai Fabrizio Frizzi.

Intervenuta in diretta a La vita in diretta di questo sabato pomeriggio, la conduttrice ha svelato ad Alberto Matano cosa le è successo dietro le quinte della trasmissione, rivelando che sarebbe dovuta correre dall'oculista per degli accertamenti.

"Per fare questo collegamento non sono andata dall'oculista. Mi è andata una matita dentro l'occhio e sono tre ore che sto con gli impacchi e il ghiaccio", ha svelato Mara Venier durante il collegamento di questo pomeriggio con Domenica In.

'Vedo un po' così...', le parole di Mara Venier sull'incidente prima di Domenica In

"Vedo un po' così...purtroppo è la verità, non scherzo", ha aggiunto ancora la conduttrice che ha provato a mascherare il disagio per questo piccolo incidente avvenuto durante le prove di Domenica In, mostrando il suo sorriso familiare che da sempre fa breccia nel cuore del pubblico televisivo italiano.

Così, in attesa di farsi visitare da un oculista, la conduttrice ha voluto dare un po' di anticipazioni al pubblico de La vita in diretta su quelli che sarebbero stati gli argomenti e gli ospiti della prima puntata di questa nuova edizione.

"Domani alle 14 siamo in diretta con Domenica In. Questa è la mia 15esima edizione, praticamente solo una pazza come me può dire sempre di sì.

La verità è che io non so dire di no", ha precisato la conduttrice.

I primi ospiti del debutto di Domenica In: in studio anche Carlo Verdone

"Domani abbiamo i Pooh, Carlo Verdone con il cast dei suo ultimo lavoro e The Kolors con il pezzo dell'estate", ha svelato ancora la padrona di casa di Domenica In.

Una puntata che si preannuncia molto ricca e che potrebbe dare grosse soddisfazioni dal punto di vista auditel.

Per questa puntata d'esordio, Mara Venier dovrà vedersela contro la puntata extra-large di Terra amara e poi a seguire contro l'appuntamento domenicale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.