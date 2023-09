Al Grande Fratello è cambiato tutto: da quando Pier Silvio Berlusconi è intervenuto in prima persona per chiedere un ridimensionamento del programma e del comportamento dei concorrenti, gli addetti ai lavori hanno imposto una serie di rigide regole ai nuovi inquilini. C'è un orario per andare a dormire e uno per alzarsi, ma anche un tempo massimo per vestirsi ed iniziare la giornata: i "reclusi" sono già stati rimproverati per le parolacce e per stare sdraiati in piscina.

Aggiornamenti sulle novità del Grande Fratello

Molti fan che stanno seguendo la diretta del Grande Fratello, hanno la sensazione che siano quasi terrorizzati dal contravvenire alle nuove regole.

Massimiliano, ad esempio, è stato ripreso da una coinquilina solo perché stava imitando la scena di un film horror: "Dici che sembra male?", ha commentato l'attore preoccupato.

Lorenzo, invece, è stato redarguito per una parolaccia che gli è scappata in tugurio mentre chiacchierava con gli altri.

Insomma, tante cose sono cambiate rispetto alla scorsa edizione e questo lo si evince anche dagli orari che i concorrenti sono chiamati a rispettare.

Gli inquilini della casa più spiata d'Italia, infatti, hanno raccontato di dover andare a letto entro le 2 e che la sveglia suona sempre attorno alle 9:30 del mattino. Quando la regia accende le luci in camera, tutti hanno solo 10 minuti di tempo per alzarsi e vestirsi: è vietato, infatti, indossare il pigiama di giorno.

Il rimprovero ai protagonisti del Grande Fratello

Oltre ad avere orari in stile caserma, i nuovi abitanti della casa del Grande Fratello devono contribuire nel fare pubblicità ai brand che collaborano con il programma.

L'altro giorno, infatti, una voce dalla regia ha rimproverato alcuni concorrenti dicendogli: "Se indossate Givova non potete stare sdraiati, o vi allenate o nuotate".

Insomma, chi partecipa alla nuova edizione del reality Mediaset sa che deve rispettare una serie di regole che sono state imposte per evitare che la trasmissione ricada un'altra volta nel trash che Pier Silvio Berlusconi non vuole più vedere.

I telespettatori sono abbastanza spiazzati da questo drastico cambiamento, soprattutto perché tutte queste linee guida sembrano cozzare con le dinamiche che tanto piacciono alla gente a casa, ovvero le litigate e i confronti accesi.

La frecciatina agli ex del Grande Fratello

I nuovi inquilini della casa, però, sembrano sposare il pensiero della rete, tant'è che l'altro giorno si sono messi a criticare chi li ha preceduti.

I concorrenti che attualmente vivono nel tugurio, infatti, hanno definito "troppo litigiosi e con zero voglia di fare" i vipponi della scorsa edizione: "Non lavavano i piatti e non volevano mai cucinare. Sono stati abituati così, al fatto che a lavorare ci pensano mamma e papà".

A replicare a queste stoccate è stata Antonella Fiordelisi, che con un tweet ha dato dei "finti umili" a coloro che dall'11 settembre hanno iniziato l'avventura tra le mura di Cinecittà.