Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate di Terra Amara trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Fikret deciderà di tornare in Germania quando scoprirà che Ali Rahmet Fekeli ha accusato un infarto a causa sua.

Anticipazioni Terra amara: Fekeli colto da un grave infarto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Lutfiye dirà a Fekeli che Fikret ha preso in affitto una casa nella periferia di Cukurova. Fekeli a questo punto deciderà di visitare il luogo in compagnia della donna.

Facendo dei controlli troverà in un cestino della spazzatura della dinamite e dal dolore Fekeli verrà colto da un infarto. Crederà erroneamente che Fikret con quella dinamite volesse compiere una strage, per questo si sentirà male. Fekeli verrà portato in ospedale dove grazie alle cure dei sanitari si riprenderà con una settimana di ricovero. Tutto questo però non placherà i sensi di colpa di Fikret, sopratutto quando la zia gli consegnerà una lettera che aveva scritto tanto tempo fa sua madre.

Fikret annuncia l'intenzione di tornare in Germania

Nelle prossime puntate dello sceneggiato Fikret scoprirà che la madre Safiye aveva lasciato intenzionalmente il marito Musa per iniziare una relazione con Adnan senior.

Una versione difficile da accettare da parte del giovane, in quanto convinto che la madre fosse stata violentata dal padre di Demir. Appresa la verità, Fikret chiederà perdono a Fekeli e dopo aver fatto le valigie saluterà Mujgan con l'intenzione di far ritorno in Germania e sotterrare l'ascia di guerra nei confronti della famiglia Yaman.

Demir scopre che Adnan senior non ha violentato Safiye

Tuttavia un'iniziativa potrebbe far cambiare idea a Fikret. Zuleyha si impossesserà della borsa di Lutfiye contenente la lettera di Safiye, per poi consegnarla a Demir. In questo modo lui scoprirà che il padre non aveva violentato la mamma di Fikret come sostenuto da quest'ultimo.

Demir a questo punto farà delle copie della lettera per affiggerle in tutte le vie di Cukurova, in maniera tale da scagionare Adnan senior dall'accusa di violenza sessuale, ma ledendo il ricordo della defunta Safiye. Una decisione che non andrà a genio a Zuleyna, Fekeli e Lutifye, in quanto temeranno la reazione che potrebbe avere Fikret.

