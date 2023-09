La nuova edizione del Grande Fratello non convince ex partecipanti del reality: nel giro di poche ore, infatti, un bel po' di ex concorrenti si sono esposti per criticare il cast e le scarse dinamiche che sta regalando.

Se Antonella FIordelisi ha detto che anche gli hater sentirebbero la sua mancanza, Elenoire Ferruzzi ha esultato per i bassi ascolti della seconda puntata: secondo lei, i telespettatori vorrebbero liti e trash, ovvero tutto quello che quest'anno è vietato.

Aggiornamenti sui numeri del Grande Fratello

La casa del Grande Fratello ha riaperto i battenti da meno di una settimana, ma sono già tantissime le critiche alle quali gli addetti ai lavori devono far fronte.

In un'intervista che ha rilasciato in radio, ad esempio, Elenoire Ferruzzi ha commentato così il brusco calo d'ascolti che il reality-show ha subito nella seconda puntata (lo share è sceso dal 23% al 16% in pochi giorni): "Ben gli sta. La gente vuole vedere il trash, i litigi, le parolacce".

"Non si può trasformare il programma in qualcosa di culturale, altrimenti le persone vanno a vedere Quark se vogliono quello", ha proseguito la star di Tik Tok nell'analisi che ha fatto della nuova edizione del format di Canale 5.

L'affondo al conduttore del Grande Fratello

"Cambiando così le dinamiche, non avranno mai successo. So che già adesso non sta andando bene, e sarà anche peggio", ha proseguito Elenoire nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando il 17 settembre.

Secondo l'ex vippona, però, la colpa non sarebbe dei nuovi concorrenti ma delle dinamiche sbagliate sulle quali gli autori starebbero facendo leva in quest'inizio di Grande Fratello.

Nel commentare le parole con le quali Signorini e tutto il gruppo di lavoro ha preso le distanze dal GF Vip 7, Ferruzzi ha detto: "Le esagerazioni le hanno volute loro, così come il cast.

Quelle cose gli sono andate bene per otto mesi, ci hanno guadagnato e poi hanno detto che era sbagliato".

La star dei social network, poi, ha ribadito che la gente vorrebbe vedere discussioni, confronti accesi e trash, tutto quello che gli attuali inquilini della casa non possono fare nel rispetto delle nuove linee guida imposte dalla rete.

La protesta contro il Grande Fratello

Elenoire ha detto la sua anche sul cambiamento che Alfonso Signorini ha avuto da quando è iniziata l'edizione 2023 del Grande Fratello.

"Lui avrebbe voluto fare altro, lo conosco. Lo vedo trattenuto, bloccato nel linguaggio e non sciolto", ha proseguito l'ex vippona sul conduttore del reality al quale lei ha partecipato un anno fa.

Secondo Ferruzzi, il presentatore avrebbe voluto un altro tipo di programma, molto più simile a quello che è andato in onda fino allo scorso aprile e dal quale tutti gli addetti ai lavori hanno preso le distanze durante l'estate. Poi ha aggiunto che il conduttore starebbe semplicemente seguendo delle direttive, ma che nel profondo del suo cuore vorrebbe tanto tornare a quando tra le mura di Cinecittà c'erano discussioni, scontri e coppie che si formavano.

Per ora di questo genere di dinamiche non c'è traccia all'interno della casa, e neppure nelle puntate in diretta sono state approfondite possibili antipatie come quella tra Beatrice e Rosy.

A seguire il GF venerdì 15 settembre, infatti, sono stati 2 milioni di spettatori (lunedì 11 erano stati quasi 3 milioni), per uno share che è sceso al 16%.