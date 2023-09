Sono trascorse più di tre settimane da quando Maria De Filippi ha dato il via all'edizione 2023/2024 di Uomini e donne. Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri finora non hanno partecipato a neppure una delle sei registrazioni che ci sono state presso gli studi Elios.

Intervistata dal blogger Pugnaloni, l'ex dama Veronica Ursida ha esultato per l'assenza di Armando dal parterre del Trono over con il quale ha discusso tanto in passato.

Armando e Riccardo assenti a Uomini e donne

Armando e Riccardo erano assenti anche alle riprese di U&D del 15 settembre, le ultime che ci sono state fino ad ora.

Questa anticipazione è ormai diventata una sorta di "appuntamento fisso" per i fan del dating-show: dallo scorso 24 agosto, infatti, al termine di ogni registrazione si apprende che Incarnato e Guarnieri erano assenti, e nessuno ha mai spiegato i motivi delle mancate partecipazioni.

Se da un lato c'è chi sente la mancanza dei due cavalieri, dall'altro c'è chi esulta per l'assenza di entrambi alle prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne. Tra questi spicca un'ex dama che in passato ha avuto a che fare con Armando, sia sentimentalmente che, poi, con una serie di discussioni.

Si tratta di Veronica Ursida che ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio nella quale ha riservato diverse frecciatine ad Armando e al suo percorso televisivo.

Le stoccate di Veronica Ursida

Come dimostra l'ultimo post Instagram che Lorenzo Pugnaloni ha condiviso con i fan (è lui l'autore dell'intervista all'ex dama del Trono over), Veronica si è concentrata soprattutto sui due cavalieri che non si vedono agli Elios da quando sono ricominciate le registrazioni.

"Se Armando non tornasse, mi farei grandi risate.

Il pubblico non lo vuole in studio", ha dichiarato Ursida.

Viste le diverse discussioni che ha avuto con Incarnato quando entrambi facevano parte del parterre del dating-show, oggi Veronica è felice di scoprire che lui non figura tra i "veterani" che stanno cercando l'anima gemella davanti alle telecamere.

"La ruota gira, il karma torna", ha ribadito la donna che manca dal cast di U&D da un paio d'anni.

Il futuro televisivo di Armando, però, per il momento rimane incerto: nessuno ha mai ufficializzato il suo addio al programma.

La 'carezza' a Guarnieri lontano da U&D

Nell'intervista al settimanale Mio Veronica ha speso belle parole per l'altro cavaliere che non si vede più in studio: "A Riccardo auguro il meglio".

Guarnieri, infatti, manca dal parterre da maggio scorso e, fino ad oggi, nessuno ha spiegato perché non si è visto in neppure una delle nuove puntate di Uomini e donne.

Tornando all'ex dama Ursida, di recente si è esposta anche per difendere un'amica che sin dall'inizio della stagione è stata presa di mira dagli opinionisti. Nel commentare lo scontro che Aurora ha avuto con Gianni al rientro dalle vacanze, Veronica ha tirato in ballo argomenti molto forti ma soprattutto ha chiesto al cast del dating-show di lasciare in pace la sua amica.

"Ma la volete lasciar perdere? Datele lo spazio di esprimersi e di trovare un uomo che la faccia stare bene. Tutte queste cattiverie sono rivolte solo su di lei", ha affermato Veronica, in riferimento ad un'accusa che Sperti ha mosso nei confronti di Tropea in una delle prime puntate.

Sperti ha sostenuto che Aurora abbia pubblicato una foto poco vestita: Veronica ha preso le parti dell'amica, dicendo che i cattivi esempi sarebbero altri.