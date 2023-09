Non è passato neppure un giorno da quando Fiordaliso ha debuttato nel cast del Grande Fratello, ma già si è fatta notare. In circa 12 ore, infatti, la cantante è stata rimproverata 5 volte dagli autori per aver affrontato argomenti non graditi: per richiamare la concorrente, gli addetti ai lavori l' hanno convocata in confessionale ogni volta. La donna, però, si è anche lamentata parecchio per la sporcizia che ha trovato in tugurio.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

A meno di una settimana dal debutto, nella casa del Grande Fratello stanno andando in scena le prime tensioni: se la maggior parte degli inquilini soppesa le parole per paura di un rimprovero, una new entry sembra non avere filtri sin dalle sue prime ore tra le mura di Cinecittà.

Venerdì 15 settembre, infatti, Fiordaliso ha esordito nel ruolo di concorrente del reality-show e in poche ore si è già fatta notare per carattere e "ribellione" alle regole.

Come hanno notato gli spettatori che seguono la diretta 24 ore su 24, la cantante si è subito lamentata dello sporco che ha trovato in tugurio. Prendendosela con chi l'ha preceduta, infatti, la donna ha sbottato: "Abbiamo pulito un cavolo. Qui è tutto zozzo, ci viene il tetano".

Marina è apparsa parecchio stizzita per la scarsa igiene che ha trovato dove dovrà vivere almeno fino a lunedì prossimo, e la colpa l'ha data ai ragazzi che sono stati "tuguriati" nei giorni scorsi.

La strigliata agli inquilini del Grande Fratello

In meno di un giorno nella casa del Grande Fratello, però, Fiordaliso sembra aver battuto un vero e proprio record: ben 5 richiami da parte degli autori per aver parlato di argomenti vietati dal regolamento.

Chi ha seguito la diretta sabato 16 settembre, infatti, ha notato che la neo concorrente è stata chiamata 5 volte in confessionale e sempre dopo aver trattato tematiche "delicate" o dopo aver accennato a doppi sensi.

Gli altri inquilini del tugurio si sono chiesti come mai la compagna d'avventura sia stata convocata così spesso in mezza giornata, ma neppure lei ha potuto spiegarglielo palesemente perché i colloqui con gli addetti ai lavori sono e devono rimanere privati.

Marina, dunque, potrebbe essere uno dei personaggi di rottura di quest'edizione del reality-show, uno di quelli che creeranno le dinamiche che fino ad ora sono mancate anche per la paura dei concorrenti di andare incontro a qualche provvedimento disciplinare.

Calo d'ascolti per il Grande Fratello

Fiordaliso ha esordito al Grande Fratello venerdì 15 settembre, giorno in cui è andata in onda la seconda puntata.

Oltre alla cantante, sono entrati in gioco altri 5 concorrenti: l'attore Ciro Petrone e gli "sconosciuti" Arnold, Heidi, Valentina e Claudio.

Nonostante i nuovi ingressi e le prime avvincenti nomination, l'ultima diretta del reality-show è stata seguita da un milione di spettatori in meno rispetto a quella di lunedì scorso (2 milioni contro i 2,9 dell'11 settembre); anche lo share è crollato al 16%, dopo aver sfiorato il 23% pochi giorni fa.

Un parere piuttosto condiviso dai telespettatori, è che al momento non ci sono dinamiche interessanti: in quasi una settimana, all'interno della casa non ci sono state né litigate né avvicinamenti che possono far pensare alla formazione di una coppia, ovvero quello che cattura l'attenzione del pubblico televisivo.

I fan sospettano che gli inquilini abbiano poca libertà nei comportamenti, anche perché appena fanno un passo falso vengono richiamati o da una voce dalla regia oppure da qualcuno in confessionale, proprio come è accaduto nelle ultime 12 ore a Fiordaliso.