Saranno particolarmente drammatiche le puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 il 23 e 24 settembre.

In tale occasione morirà Yilmaz Akkaya, il quale non supererà l'incidente subito ma almeno riuscirà a dire addio ai suoi cari. Sarà in questa circostanza che Yilmaz riuscirà a strappare una promessa importante a Demir, oltre a confermare il suo eterno amore all'amata Zuleyha.

E mentre Demir sarà ritenuto come un figlio da Fekeli, per via del suo gesto eroico, l'unica a gongolare per la morte di Yilmaz sarà Behice. Quest'ultima non parteciperà nemmeno ai suoi funerali, a causa di un imprevisto e la sua assenza farà spettegolare tutta Cukurova.

Con la dipartita di Akkaya, Mujgan potrà ereditare tutta la sua fortuna.

Anticipazioni Terra amara del 23 settembre

Alla tenuta Yaman e a casa di Fekeli saranno tutti in apprensione per le condizioni di salute di Yilmaz. L'uomo, poco dopo, inizierà a riaprire gli occhi e tutti gioiranno per la lieta notizia. Soltanto la perfida Behice non accoglierà con entusiasmo il risveglio di Yilmaz.

Comunque le condizioni di Yilmaz resteranno critiche e Demir lo andrà a trovare in ospedale. I due uomini si confronteranno senza un briciolo di rancore né odio, facendosi una promessa molto importante: qualora uno dei due dovesse venire a mancare, dovranno prendersi cura l'uno della famiglia dell'altro. Intanto Demir chiederà perdono al suo rivale per avergli fatto del male in passato.

Yilmaz dice a Zuleyha di amarla prima di morire

Nella puntata di sabato 23 settembre Fekeli, colpito dall'azione di Demir, informerà gli abitanti di Cukurova di considerare come un figlio Yaman, ponendo fine alla lunga faida delle due famiglie, Gaffur informerà Cetin e Gulten dell'imminente partenza per la Germania.

In seguito alla promessa che si sono fatti in ospedale sul prendersi cura della famiglia dell'altro, Yilmaz avrà modo di parlare con l'amata Zuleyha.

Dopo averle riconfermato il proprio amore Akkaya esalerà l'ultimo respiro.

Terra amara, trama del 24 settembre: Behice non si presenta al funerale

Molto straziante sarà l'appuntamento di domenica 24 settembre. Il corpo di Yilmaz si troverà in obitorio e i suoi cari veglieranno su di lui prima di dirgli addio per sempre. Behice non potrà prendere parte al funerale di Yilmaz poiché si slogherà la caviglia e l'assenza della donna fomenterà i pettegolezzi di Sermin.

Quest'ultima andrà dicendo in giro che la zia di Mujgan non si è presentata ai funerali in quanto estremamente felice per la sua morte. Mujgan, infatti, erediterà tutta la fortuna del defunto marito. Alla preghiera serale in memoria di Yilmaz non mancherà il piccolo Adnan, accompagnato da Demir. In tale occasione Fekeli chiederà a Yaman di restare, in quanto adesso lo considera come un figlio a tutti gli effetti.