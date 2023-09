La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad essere caratterizzata da alti e bassi.

Questa volta l'ostacolo da superare per i due ex concorrenti del GF è il Gran Hermano Vip 8: l'influencer venezuelana dovrebbe infatti far parte del cast insieme ad altre celebrità, ma il suo fidanzato non ha gradito la scelta di intraprendere questa nuova avventura televisiva.

Lo sfogo di Dal Moro

Tramite un audio pubblicato su X, Daniele Dal Moro ha lasciato intendere di essere rimasto deluso per l'ultima scelta lavorativa effettuata da Oriana Marzoli: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei.

Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!” afferma l'imprenditore veneto nell'audio.

Il presunto cast del Gran Hermano

Da settimane si mormora di una possibile partecipazione di Oriana Marzoli al Gran Hermano Vip 8 (Grande Fratello), ma attualmente non c'è alcuna conferma. Stando alle indiscrezioni il cast dovrebbe essere formato da altrettanti personaggi famosi in Spagna: Joshua Velazquez, Carmen Borrego, Barbara Canuelo, Chabeli Navarro, Lydia Lozano, Samantha Hudson, Eduardo Navarrete, Alicia Pena, Juan Jose Pena, Kiko Hernandez e Pupi Poisson (vincitrice di Drag Race Queen in Spagna).

Per capire se Oriana farà parte del reality show, bisognerà attendere la messa in onda in programma giovedì 14 settembre su Telecinco.

Daniele e Oriana: una storia tra alti e bassi

Daniele e Oriana si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 7. I due fin dall'inizio hanno dimostrato di essere attratti l'uno dall'altra, ma a causa del loro carattere hanno spesso dato vita ad una serie di discussioni e litigi, uno dei quali è costato all'imprenditore veneto anche la squalifica dal reality.

Per via della loro impulsività, decidono spesso di chiudere la relazione per poi tornare sempre a riappacificarsi. La stessa influencer venezuelana in una recente intervista ha ammesso che i litigi tra loro ci saranno sempre a fronte però di un sentimento molto forte che li lega.

Nel caso Marzoli dovesse entrare al Gran Hermano Vip 8, non è escluso che Daniele possa farle una sorpresa e andare a trovarla.