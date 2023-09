Le parole che Alfonso Signorini ha usato per descrivere la scorsa edizione del Grande Fratello, non sono piaciute ai concorrenti. Se Elenoire Ferruzzi ha esultato per il calo d'ascolti del reality, altri ex vipponi ci hanno tenuto a ricordare al conduttore che è stato anche lui a volerli nella casa e che quindi è un po' ingiusto definire il cast "sbagliato". Micol e Tavassi, in particolare, si sono detti dispiaciuti per come la produzione e Mediaset hanno preso le distanze da loro dopo la finale.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Intervistato in radio a quasi un anno di distanza dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello, quelli che i fan hanno ribattezzato "Incorvassi" hanno detto la loro sulla nuova edizione ma anche sulle parole che Alfonso ha usato per parlare dell'ultima edizione Vip del reality-show.

Quando le è stato chiesto come ha reagito all'affermazione di Signorini "l'anno scorso abbiamo sbagliato il cast", Micol ha risposto: "Non fa piacere. Lui ha detto questo ed è come se avesse imputato parte della colpa al cast, quindi alle persone".

"Io avrei detto che hanno sbagliato a mettere in risalto alcune situazioni piuttosto che altre, così come a gestirle", ha proseguito Incorvaia nell'analisi che ha fatto di quello che è successo ultimamente.

Il parere del concorrente del Grande Fratello

Tavassi è stato meno diplomatico nel replicare alla stoccata di Alfonso a Verissimo: "Non si dà la colpa al cast, è stato l'insieme".

"Ma poi come si può dire tutti se c'era anche quella santa donna di Milena Miconi? Non si fa di tutta l'erba un fascio", ha aggiunto il romano nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando il 20 settembre.

Sempre analizzando la distanza che Signorini e Mediaset hanno messo tra loro e l'edizione alla quale anche lui ha partecipato, Edoardo ha detto: "Se noi siamo qui, è perché lui ci ha dato una possibilità".

"Non si sputa nel piatto dove si è mangiato", ha concluso il protagonista della passata stagione del reality-show.

Gli "Incorvassi", dunque, non hanno apprezzato le parole del conduttore né tantomeno il fatto che la rete abbia scelto quasi di rimuovere il loro percorso, rivoluzionando del tutto il meccanismo del programma durante l'estate.

La frecciatina al Grande Fratello

La casa del Grande Fratello ha riaperto le sue porte lo scorso 11 settembre, ma per il momento il pubblico non sembra ancora essersi affezionato ai nuovi concorrenti.

Le prime tre puntate dell'edizione 2023 del reality-show, infatti, sono state seguite da una media di 2 milioni di spettatori (quella d'esordio da quasi 3 milioni, poi c'è stato il calo d'ascolti), per uno share che si attesta attorno al 18%.

La sensazione che hanno i fan, è che il forte ridimensionamento che ha subito il format (regole ferree, divieto alle parolacce, orari prestabiliti per andare a dormire e alzarsi) non rispecchia il genere di trasmissione che sono stati abituati a vedere negli ultimi anni.

Pur volendo eliminare il trash, gli addetti ai lavori dovrebbero ancora puntare sulle dinamiche che hanno sempre destato l'interesse della gente a casa: dai litigi alle storie d'amore che possono nascere tra gli inquilini.

Quest'anno, invece, sembra che gli autori prestino attenzione soprattutto al passato dei concorrenti e alle difficoltà che hanno dovuto affrontare nella vita.