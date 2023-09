Sono passati pochi giorni da quando i fan del Grande Fratello Vip hanno commentato l'ennesimo addio tra Oriana e Daniele: l'influencer ha pubblicato un comunicato social anche a nome di Dal Moro per ufficializzare la rottura. Il 3 settembre, però, i due erano di nuovo insieme ed è stata la stessa Marzoli a confermarlo con un selfie in auto: moti fan stanno voltando le spalle alla litigiosa coppia, che non fa altro che lasciarsi e riprendersi da quando è finita l'esperienza nella casa di Cinecittà.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

A tre giorni di distanza dall'annuncio di Oriana sul nuovo addio con Daniele, è arrivata l'ennesima riappacificazione.

Il 31 agosto, infatti, la finalista del Grande Fratello Vip aveva aggiornato i follower con un messaggio scritto anche a nome di Dal Moro e che recitava: "Ragazzi, è finita. Non sono qui per dare spiegazioni perché i motivi sono tanti".

"Sicuramente non è per mancanza d'amore, quello c'è e anche tanto. Purtroppo le cose non vanno sempre come uno vorrebbe. Vi chiediamo di rispettare il momento", terminava così lo sfogo social con il quale Marzoli aveva ufficializzato la fine della relazione nata all'interno della casa più spiata d'Italia.

Domenica 3 settembre, però, i più attenti fan si sono accorti della presenza dell'imprenditore veneto al fianco dell'influencer nel selfie che quest'ultima si è scattata in macchina: nemmeno una settimana dopo essersi lasciati, gli "Oriele" sono apparsi nuovamente insieme.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

Sempre nel pomeriggio del 3 settembre, a Deianira Marzano è stata inviata una foto di Oriana e Daniele nei pressi del Lago di Garda, dove hanno trascorso la domenica in compagnia di alcuni amici.

Il ritorno di fiamma tra gli "Oriele", dunque, è avvenuto ma molti fan si sono detti stanchi di questo tira e molla che va avanti da mesi e sempre con gli stessi comportamenti: lite, annuncio della rottura, avvistamento in coppia e comunicato social sulla pace.

"Loro sono due clown, vivono di queste sceneggiate", "Imbarazzanti è dire poco", "Il circo quei due", "Mi sono rotta, non mi interessa più", "Che grande delusione", "La sagra della dignità perduta", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti su Marzoli e Dal Moro dopo l'ennesima riappacificazione.

I sospetti del pubblico del Grande Fratello Vip

Sui social network c'è stato anche chi ha ipotizzato che Oriana e Daniele avrebbero finto di lasciarsi a fine agosto per poter tenere alta l'attenzione su di loro per un'eventuale partecipazione al Festival del Cinema di Venezia.

"Questo hype fake continuerà anche al Gran Hermano o in altri reality, d'altronde in Spagna amano gli amori trash", "Si vocifera che entreranno al GF spagnolo, loro prendono in giro i fan", questi sono i pareri di chi non crede più alle rotture e ai riavvicinamenti tra quelli che al Grande Fratello Vip 7 sono stati ribattezzati "Oriele".

Dallo scorso aprile (ovvero da quando si è conclusa l'ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini), Dal Moro e Marzoli si sono lasciati e ripresi tantissime volte e sempre in modo plateale: i curiosi non contano più i comunicati Instagram o Twitter con i quali i due hanno aggiornato i follower sulla loro turbolenta relazione.

Un dato di fatto, però, è che il 3 settembre i ragazzi erano insieme sul Lago di Garda e che ci sono andati con la stessa macchina: la pace, dunque, dev'essere avvenuta poco prima e a distanza di pochi di giorni dall'annuncio di Oriana sulla storia finita ma non per mancanza di sentimento da parte di entrambi.