La Promessa continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano importanti novità per i Lujan. La morte del barone scuoterà i protagonisti, ma farà uscire anche la famiglia dalla crisi economica. Il matrimonio tra Jimena e Manuel non sarà più necessario ma Cruz spingerà affinché si continui su questa strada. Nel frattempo, arriverà il padre di Curro, Lorenzo, pronto a rivendicare la sua parte di eredità. Infine, Catalina telefonerà alla diocesi per sapere quanto tempo ancora padre Camilo dovrà restare con loro.

Anticipazioni La Promessa: Jimena ancora convinta di manipolare Manuel

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 8 settembre raccontano che la morte del barone porterà scompiglio a casa Lujan, ma risolverà la crisi economica della famiglia. Le nozze tra Jimena e Manuel non saranno più necessarie, ma nonostante questo Cruz spingerà affinché si continuino i preparativi. Jimena proseguirà con la manipolazione del marchesino, ma lui inizierà a dubitare di sua madre e della fidanzata. Jana, invece, penserà di lasciare il palazzo perché sentirà che la sua presenza non è più necessaria. La ragazza vorrebbe approfittare del funerale del barone per fare visita al suo amato, ma presto scoprirà che Cruz ha dato disposizione che suo figlio non veda nessuno.

Anticipazioni puntata di venerdì 8 settembre: Gregorio molto severo con la servitù

La puntata de La Promessa di venerdì 8 settembre vedrà al centro delle scene anche l'arrivo di Lorenzo, il padre di Curro. La visita dell'uomo non farà affatto piacere a sua cognata Cruz, perché la marchesa sarà convinta che Lorenzo sia solo in cerca della sua parte di eredità.

Nel frattempo Gregorio continuerà a trattare senza rispetto la servitù e Don Alonso sembrerà avere un conto in sospeso con lui.

Lope confesserà di aver comprato il regalo per Maria

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella puntata in onda venerdì 8 settembre Gregorio romperà il carillon che Maria ha ricevuto in dono da Salvador.

La ragazza sarà molto amareggiata e a quel punto Lope sarà costretto a dirle la verità. Il ragazzo confesserà a Maria che in realtà ha acquistato lui il presunto regalo del suo fidanzato. Infine, Simona e Candela troveranno sotto al letto di padre Camilo un biglietto in cui qualcuno gli chiede di procurarsi delle informazioni sulla famiglia Lujan. Petra lo scoprirà e dirà tutto a Gregorio che non esiterà a minacciare di licenziare le due donne. A risolvere questa situazione, tuttavia, ci penserà Catalina che telefonerà direttamente alla diocesi. La ragazza chiederà per quanto tempo ancora padre Camilo dovrà restare alla tenuta.