Nelle puntate del La promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5, a palazzo si daranno un gran da fare per scoprire dove sia finito il bambino di Pia. Romulo contatterà anche la guardia civile, ma a quanto pare non potranno fare nulla per trovare il bambino. Il personale di servizio sospetterà che dietro il rapimento ci sia Petra, ma senza l'aiuto della guardia civile non potranno inchiodarla, quindi non potranno che abbandonare l'ipotesi.

Salvador consola Candela

Candela, invece, sarà ancora disperata per il rapimento del piccolo, visto che è stato portato via proprio mentre c'era lei a vegliarlo.

Si sentirà molto in colpa e per questo motivo non abbandonerà mai Pia, standole accanto giorno e notte, al punto che si rifiuterà di mangiare e dormire.

Ci sarà una persona che le starà vicino e sarà Salvador, che metterà da parte il suo atteggiamento scontroso per essere di sostegno alla donna.

Jana trova il medicinale che potrebbe salvare Pia

Pia si sveglierà, ma non riuscirà a riprendersi. Jana penserà a una soluzione per farla stare bene, così le verrà in mente che esiste un medicinale che potrebbe salvarle la vita. Ci sarà solo un problema: il medicinale non è facilmente reperibile.

Jana deciderà di rivolgersi a un suo "vecchio alleato" per risolvere questa situazione, ovvero Manuel. Sarà così che il ragazzo volerà a Puebla de Tera per recuperare la medicina.

Jana e Abel gliela somministreranno, ma bisognerà attendere del tempo per capire se darà gli effetti sperati.

Gregorio potrebbe aver rapito il bimbo di Pia

Intanto il personale di servizio accuserà Petra di aver rapito il bambino di Pia, ma la donna negherà di averlo fatto. Metteranno da parte questa opzione e Jana suggerirà a Romulo di contattare nuovamente la guardia civile.

Secondo lei potrebbe esserci un altro sospettato: Gregorio.

A ogni modo il personale di servizio non saprà cosa fare in merito alla faccenda Pia. Saranno in bilico in merito a dire ai marchesi che il piccolo è stato rapito oppure a continuare a tenere la bocca chiusa.

Pia scopre la verità

Le ricerche del bambino proseguiranno a ritmo serrato, e sarà proprio Feliciano a fare una rivelazione a Teresa: lui sa dove sia finito il bambino.

In tutto ciò Pia chiederà di vedere il figlio? Ovviamente sì e i suoi colleghi non sapranno più che scusa inventarsi per far sì che non scopra ciò che è accaduto. Jana, però, non riuscirà più a dirle delle bugie, così le svelerà che suo figlio è scomparso nel nulla e che nessuno ha la benché minima idea di dove sia finito.

Pia si dispererà e vorrebbe andare a cercarlo lei stessa, ma le sue precarie condizioni di salute non glielo permetteranno.