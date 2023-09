Giovedì 21 settembre, Beatrice Luzzi si è ritrovata in cucina ad effettuare un monologo a voce alta ma la regia del Grande Fratello ha preferito censurarla. Fino a quando è stato possibile ascoltare il discorso, l'attrice ha continuato ad attaccare Rosy Chin sostenendo che stia manipolando tutti all'interno della casa. Il discorso è stato interrotto quando Beatrice ha fatto riferimento agli attacchi del "branco".

La riflessione di Beatrice

Ieri, al termine di un gioco proposto dagli autori del reality show, Beatrice Luzzi ha avuto un confronto-scontro con molti suoi coinquilini perché non ha digerito di essere stata definita un'ipocrita.

Il giorno seguente, l'attrice si è ritrovata in cucina per preparare la colazione quando ha iniziato ad effettuare un monologo a voce alta: "Ragazzi, non so che ore sono, ma se state andando a scuola mi raccomando ‘testa alta’! E ricordatevi di Gesù che predicava bene ed è stato crocifisso. È così, la folla viene manipolata molto facilmente". A quel punto Beatrice ha detto che bisogna sempre esprimere il proprio pensiero, nonostante ci sia la possibilità di venire giudicati dal prossimo. A seguire, la concorrente ha espresso le sue perplessità per il fatto che nessuno all'interno della casa di Cinecittà abbia preso le sue difese.

La reazione degli autori

Nel momento in cui Beatrice ha parlato di "persona aggredita dal branco", la regia ha deciso di censurare Luzzi.

Per diversi minuti, i telespettatori hanno visto la concorrente parlare ma non è stato possibile ascoltare le sue affermazioni. Successivamente gli autori hanno deciso di spostare l'inquadratura su altre zone della casa per alcuni minuti, salvo poi tornare in un secondo momento quando ormai era terminato il monologo ad alta voce.

Nei giorni scorsi, l'attrice si era già resa protagonista di un discorso da sola in cucina in cui ha insinuato che Rosy stesse manipolando i concorrenti convincendoli che sia lei dalla parte della ragione.

Il commento di alcuni utenti del web

La censura ai danni di Beatrice Luzzi non è passata inosservata ai telespettatori del Grande Fratello.

Su X, moltissimi utenti si sono detti in disaccordo per la scelta degli autori di non mandare in onda un discorso. Tra i vari commenti, c'è chi ha spezzato una lancia a favore dell'attrice sostenendo che sia stata "presa di mira" dai suoi compagni d'avventura. Un altro utente ha consigliato di non rimuginare vecchie discussioni, altrimenti non se ne verrà mai fuori. Altri utenti invece, sostengono che Beatrice sia stata giudicata per ciò che ha deciso di mostrare da quando ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà.