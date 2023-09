Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 settembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Salvatore, il quale si ritroverà a fare i conti con una scoperta del tutto inaspettata su Elvira.

Spazio anche alle vicende di Tancredi che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà nei guai da un dossier che verrà consegnato direttamente nelle mani di Vittorio.

Salvo fa i conti con il rifiuto di Elvira: anticipazioni Il Paradiso al 29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 29 settembre rivelano che Salvatore resterà a dir poco spiazzato dal rifiuto di Elvira, la quale pare che abbia un nuovo fidanzato.

La venere, infatti, svelerà di aver conosciuto un nuovo ragazzo durante l'estate e di essersi innamorata di lui, motivo per il quale preferirà non illudere Salvatore e gli dirà di non essere interessata a costruire una storia d'amore con lui.

Un vero e proprio choc per il giovane barista che, tuttavia, deciderà di andare fino in fondo in questa vicenda, dato che inizialmente non crederà alla versione dei fatti fornita da Elvira e in particolar modo a questa storia del nuovo fidanzato.

Salvo fa una scoperta inaspettata: anticipazioni Il Paradiso dal 25 al 29 settembre

Qual è la verità? Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ben presto Salvo si ritroverà a fare i conti con una scoperta del tutto inaspettata e inattesa sul conto di Elvira, che lo lascerà profondamente turbato e senza parole.

Di cosa si tratta? Cosa nasconde la venere del grande magazzino milanese? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Spazio poi alle vicende di Adelaide e Umberto che, nel corso dei nuovi episodi della soap in programma fino al 29 settembre, torneranno a parlarsi e ad avere un rapporto civile, proprio come ai vecchi tempi.

Tancredi nei guai: anticipazioni Il Paradiso 8 al 29 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera previste su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Diletta, la quale entrerà in possesso di un importante documento riguardante Tancredi.

Diletta deciderà di consegnare tale fascicolo nelle mani di Vittorio Conti e, in questo modo, finirà per mettere seriamente nei guai Tancredi.

Il compagno di Matilde, infatti, rischia di essere smascherato per i crimini che ha compiuto nel suo passato e in particolar modo per le bugie raccontate alla moglie in merito alla fatidica vicenda dell'incendio, durante la quale andò in fiamma la fabbrica di famiglia della donna.