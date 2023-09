Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della coppia composta da Gloria ed Ezio.

I due, dopo un periodo di assenza rimetteranno piede a Milano per risolvere dei problemi legati alla loro nuova attività e riabbracceranno così i loro cari.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, sebbene sia assente in questo nuovo capitolo della soap, porterà comunque avanti la sua gravidanza.

Il ritorno in scena di Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso 8 prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che gli spettatori avranno la possibilità di rivedere in scena Gloria ed Ezio.

L'uomo aveva fatto "perdere le sue tracce" nel momento in cui scelse di trasferirsi per qualche tempo in America, così da poter recuperare il legame con sua moglie e stare un po' di tempo con la figlia Stefania.

Tra Ezio e Gloria si è riaccesa ufficialmente la fiamma della passione e ben presto i due rimetteranno piede a Milano, non solo per ufficializzare il loro rapporto ma anche per risolvere delle intricate vicende legali.

Ezio e Gloria affronteranno dei problemi burocratici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Sì, perché le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Ezio e la sua amata Gloria si ritroveranno coinvolto in un guaio burocratico, che rischierà di avere delle conseguenze pesanti e inaspettate sulle loro finanze.

Di cosa si tratta e, soprattutto, come ne usciranno da questa intricata situazione che li vedrà protagonisti?

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che si arriverà anche al fatidico momento del parto per Gemma.

Gemma partorisce: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 prossime puntate

Sebbene l'ex venere del grande magazzino milanese non sia presente nel cast di questa nuova stagione, porterà avanti la gravidanza e darà alla luce il suo bambino.

A confermarlo era stato Massimo Poggio, intervistato da Blasting News, svelando al pubblico e ai fan della soap opera che non ci sarebbero state complicanze nella gravidanza della figlia di Veronica.

Di conseguenza, Gemma e Marco diventeranno entrambi genitori per la prima volta e non si esclude che entro la fine di questo ottavo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, i due possano anche riaffacciarsi a Milano per poter far conoscere il bambino ai loro cari.

Un ritorno che non passerebbe affatto inosservato, dato che i numerosi fan social del Paradiso delle signore, stanno chiedendo a gran voce di avere notizie su Gemma e Marco.