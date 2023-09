Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato tedesco creato da Bea Schmidt evidenziano che Ariane orchestrerà un diabolico piano atto a radere al suolo il Fürstenhof, nel frattempo Max perderà la sua videocamera durante un'escursione nel bosco. Quando il fitness trainer, però, troverà la sua go pro noterà che la stessa ha immortalato Kalenberg dialogare con un criminale, così Richter scaverà più a fondo sulla questione scoprendo il piano ordito dalla dark lady.

Michael, intanto, si accorgerà di aver nuovamente perso la testa per Carolin dopo il suo arrivo a Bichlheim, quindi il primario cercherà di evitare l'amica al fine di soffocare i sentimenti che prova. Lamprecht, infine, si presenterà nell'ambulatorio di Niederbühl per una visita ortopedica figlia di un incidente sul lavoro, provocando una gran dose di imbarazzo nel medico che tenterà in ogni modo di non visitarla.

Ariane vorrà radere al suolo l'hotel ma Max scoprirà il suo insano piano

Gli spoiler di Sturm der Liebe raccontano che la voglia di rivalsa di Ariane contro Christoph, ma anche verso i Saalfeld in generale, sarà più forte che mai e stavolta potrebbero andarci di mezzo molte altre persone.

La dark lady, difatti, orchestrerà un piano particolarmente malefico al fine di radere al suolo l'intero lussuoso hotel. Per riuscire in tale intento, Kalenberg si procurerà tramite un criminale del fosforo incendiario e lo spargerà nell'acquario della Spa nella speranza di far saltare in aria il Fürstenhof durante l'inaugurazione.

Allo stesso tempo, Max farà una delle sue escursioni nel bosco, ma stavolta perderà la sua go pro piazzata sul casco, così il fratello di Gerry si metterà alla ricerca della videocamera poco più tardi scoprendo che l'apparecchio elettronico ha immortalato Ariane dialogare con un malvivente.

Richter, quindi, deciderà di scavare più a fondo nella vicenda e porterà alla luce il piano della dark lady.

Carolin andrà in ambulatorio da Michael ma il medico le proverà tutte per non visitare l'amica

Da quando ha messo piede a Bichlheim, Carolin ha finito per instillarsi nella vita dell'amico Michael e di Rosalie con estrema semplicità, complice l'ospitalità dei due.

Il primario, però, finirà per innamorarsi per la seconda volta di Lamprecht, così come era successo quando entrambi erano giovani, e quando la donna si presenterà in ambulatorio perché infortunatasi al lavoro noterà una reazione strana dell'amico.

Michael, infine, sarà fortemente imbarazzato di trovarsi davanti colei che sta cercando di evitare a ogni costo, quindi proverà a dribblare anche stavolta ogni possibile contatto per non capitolare cercando di non visitare Carolin.