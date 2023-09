Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato di matrice italiana creato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne la puntata trasmessa venerdì 29 settembre, svelano che Marcello Barbieri, a seguito della lettura della lettera che Silvana aveva scritto per sua madre, avrà in animo di incontrare Matteo Portelli. Il socio di Salvatore Amato, quindi, chiederà a Maria Puglisi (Chiara Russo) di aiutarlo a rintracciare il fratellastro. Nel frattempo l'esistenza di Tullio verrà messa in discussione da Irene Cipriani, mentre Salvatore farà una scoperta inaspettata della quale non si conoscono ancora i dettagli.

Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), infine, torneranno a dialogare come un tempo, mentre nelle mani di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) finirà un dossier che punta il dito su Tancredi (Flavio Parenti).

Le anticipazioni della fiction daily nostrana targata Rai, in merito alla puntata che sarà trasmessa il 29 settembre, riportano che la lettura della missiva che Silvana aveva scritto per la signora Barbieri scuoterà non poco Marcello.

Dopo averne appreso il contenuto, difatti, l'ex fidanzato di Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) vorrà incontrare il suo fratellastro Matteo al fine di fare chiarezza con lo stesso.

Marcello, però, non saprà come rintracciarlo e chiederà a Maria di mettersi in contatto in qualche modo con Portelli così da permettergli di incontrarlo.

La giovane Puglisi per merito di un trucco riuscirà a trovare Matteo, mentre Irene inizierà a dubitare dell'esistenza di Tullio, fidanzato tanto decantato da Elvira Gallo (Clara Danese).

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, riguardanti l'episodio di venerdì 29 settembre, anticipano che Salvatore farà una scoperta inaspettata (ancora ignota) sul conto di Tullio. Amato scoprirà che il partner di Elvira esiste davvero?

La nobile Di Sant'Erasmo e il banchiere Guarnieri, dopo il rancore e le vendette messe in atto l'uno contro l'altra negli ultimi mesi, parranno far pace e avviare un proficuo dialogo.

Tale apparente pace ritrovata tra Umberto e Adelaide potrebbe essere figlia della sofferenza emotiva legata al rifiuto di Odile nei riguardi della contessa che il commendatore scorgerà nell'ex amante desiderando di starle accanto.

Sulla scrivania di Vittorio, in ultimo, giungerà per mano di Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato) un dossier che inchioda Tancredi.