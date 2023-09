Prosegue la programmazione de Il Paradiso delle Signore 8, Fiorenza scopre il segreto di Adelaide? La contessa sta passando un periodo molto difficile dopo aver scoperto che la figlia che credeva morta si trova in realtà in Svizzera. Odile però non la vuole vedere, non ha intenzione di aver alcun tipo di rapporto con lei. A complicare le cose, il fatto che Flora si sia lasciata scappare una frase che ha messo la pulce nell'orecchio a Fiorenza, da sempre rivale di Adelaide. Vista la natura di Fiorenza, è molto probabile che si metta a indagare per scoprire che cosa voleva dire Flora con quella frase sibillina.

A quel punto, avrebbe la contessa tra le mani e potrebbe farne ciò che vuole.

Il Paradiso delle signore: un oscuro segreto è tornato a galla

Flora e Fiorenza si sono incontrate al Circolo, in attesa dell'arrivo di Adelaide, reduce da un crollo emotivo che ha destabilizzato non poco. Non è stato facile per lei vedere Umberto e Flora insieme, nonostante abbia cercato di voltare pagina con Marcello.

Flora, già nervosa di suo per il fatto che Umberto ha deciso di stare accanto ad Adelaide in questo periodo buio della sua vita, si è lasciata scappare una frase che ha catturato l'attenzione di Fiorenza: la contessa è alle prese con uno scheletro nell'armadio.

Fiorenza ha replicato: 'Un oscuro segreto è tornato a galla' seppur senza sapere a cosa si riferisse Flora.

Sapendo però la sua eterna rivalità con Adelaide, la furba Gramini non si lascerà scappare questa ghiotta occasione.

Il segreto di Adelaide a rischio nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Nelle puntate in onda della soap Il Paradiso delle signore Fiorenza ha avuto modo di inserirsi in una conversazione tra Adelaide e Umberto al Circolo, insinuando che ognuno ha i propri segreti e che ciò fa parte della natura umana.

Se la contessa è rimasta spiazzata, Guarnieri l'ha invitata a parlare apertamente, senza mezzi termini. Fiorenza ha però glissato, sebbene consapevole di aver gettato benzina sul fuoco. Umberto si è schierato dalla parte di Adelaide, difendendola e cercando di proteggerla.

Un boccone amaro per Flora, che si è sentita messa da parte per l'ennesima volta.

Fiorenza distrugge Adelaide dopo aver scoperto di Odile?

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 8, Fiorenza fa crollare Adelaide? Di certo indagherà, la frase che si è lasciata scappare la giovane Ravasi è oro colato per lei e rappresenta una concreta possibilità per avere in pugno la contessa.

Non dimentichiamo poi che, dopo quanto successo, il rapporto tra la giovane Ravasi e Guarnieri subirà dei contraccolpi e non si esclude che Flora possa lasciare Umberto stanca di stare sempre un passo indietro rispetto alla contessa.