L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prosegue nelle giornate del 13 e 14 settembre con nuove puntate inedite.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Maria arriverà il momento di riabbracciare nuovamente i suoi genitori dopo essere stati lontani per un bel po' di tempo.

Matilde, invece, pur avendo fatto una scelta sentimentale ben precisa continuerà a passare del tempo assieme a Vittorio Conti e tutto ciò la metterà in crisi.

Maria accoglie i familiari: anticipazioni Il Paradiso del 13 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 del 13 settembre rivelano che Maria si dedicherà agli ultimi preparativi per accogliere al meglio l'arrivo dei suoi familiari.

Mamma Concetta, papà Ciro e la sorella Agata hanno scelto di trasferirsi stabilmente a Milano dopo aver perso gli ultimi terreni che avevano in Sicilia.

Spazio poi alle vicende di Matilde che, in questa nuova stagione della soap, ha scelto di ricucire lo strappo col marito Tancredi e quindi riprendere in mano le redini del loro legame. Peccato, però, che la presenza costante di Vittorio nella sua vita, continuerà a metterla in crisi.

Matilde messa in crisi da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13 settembre

Matilde e Vittorio saranno vicini, infatti, continueranno a vedersi un po' per motivi lavorativi e un po' perché in realtà hanno il piacere di farlo.

I momenti che passeranno insieme, per parlare di lavoro, saranno l'occasione per scambiarsi sguardi appassionati che non passeranno affatto inosservati.

Intanto Irene sarà alla ricerca di una nuova venere che dovrà inserire all'interno del team del grande magazzino milanese: peccato, però, che la sua ricerca si rivelerà molto più complicata del previsto.

Tancredi, intanto, è sempre più convinto del fatto che il Paradiso sia in grande crisi e brancoli nel buio dopo l'apertura della Galleria Milano Moda.

Salvo in crisi, Adelaide agitata: anticipazioni Il Paradiso 8 del 14 settembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 del 14 settembre rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo della famiglia di Maria.

Papà Ciro entrerà subito in contatto con il team della Caffetteria e si dirà pronto a dar loro una mano in vista dell'inaugurazione del nuovo locale.

Salvatore, intanto, continuerà a soffrire per amore: il suo cuore batte forte per Elvira e, per questo motivo, proverà a trovare una soluzione per riuscire a far breccia nuovamente nel cuore della giovane venere.

Intanto Adelaide si ritroverà in fortissimo stato di agitazione per l'arrivo di sua figlia Odile e deciderà di svelare la verità alla sua amica Matilde.