L'appuntamento con Terra Amara prosegue nella settimana dal 18 al 23 settembre 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap rivelano che Yilmaz si ritroverà coinvolto in un drammatico incidente stradale che stravolgerà per sempre la sua vita e quella dei suoi familiari.

Yilmaz vittima di un incidente stradale: anticipazioni Terra amara 18-23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste fino al 23 settembre, rivelano che Yilmaz e Zuleyha inizieranno a progettare la loro nuova vita insieme: i due sognano il matrimonio e, soprattutto, vogliono andare a vivere in una nuova villa, assieme al piccolo Adnan dato che Leyla resterà con suo padre, mentre Kerem Ali continuerà a vivere con la sua mamma.

Tutto cambierà nel momento in cui Yilmaz si ritroverà coinvolto in un drammatico incidente stradale che avrà delle conseguenze nefaste e inaspettate sulla vita di tutti.

Zuleyha e Demir assisteranno in tempo reale al gravissimo incidente d'auto di Yilmaz e interverranno subito per fare in modo che l'uomo venga portato in ospedale.

Yilmaz sospeso tra vita e morte: anticipazioni Terra amara al 23 settembre

Intanto Fekeli porterà avanti la sua battaglia per cercare di trovare l'assassino di Hunkar: non intende darsi pace fin quando non verrà consegnato alla giustizia la persona che ha ucciso la sua amata donna.

Le anticipazioni di Terra amara fino al 23 settembre rivelano che il quadro clinico di Yilmaz sarà particolarmente grave: l'uomo si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Tutti i suoi familiari accorreranno al suo capezzale, speranzosi di poterlo rivedere al più presto in piedi pronto a prendere in mano le redini della sua vita.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Yilmaz si sveglierà miracolosamente e chiederà a Zuleyha di poter vedere i suoi figli, Adnan e Kerem Ali.

Zuleyha e Mujgan fanno pace per Yilmaz: anticipazioni Terra amara al 23 settembre

Zuleyha e Mujgan metteranno da parte il loro astio ed esaudiranno la richiesta di Yilmaz.

Le anticipazioni di Terra amara fino al 23 settembre rivelano che il miglioramento delle condizioni di salute di Yilmaz faranno tirare un sospiro di sollievo a villa Yaman.

Tutti saranno contenti per le buone notizie che arriveranno dall'ospedale e si diranno pronti ad accogliere nuovamente l'uomo in casa. L'unica a non fare salti di gioia per questa situazione, sarà Behice: la perfida zia di Mujgan avrebbe preferito che Yilmaz non sopravvivesse a quell'incidente.

Tuttavia, ben presto, la situazione medica di Yilmaz peggiorerà e in ospedale si vivranno dei momenti di grande paura e sconforto.