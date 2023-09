Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 11 a venerdì 15 settembre sui teleschermi di Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Vittorio Conti e Matilde Frigerio si riavvicineranno in occasione di un nuovo incontro. Marcello Barbieri, invece, darà ospitalità a Salvatore Amato e Armando Ferraris, appena tornato a Milano da Londra.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Vittorio e Matilde non riescono a tenere le distanze

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 15 settembre rivelano che Vittorio dovrà fronteggiare la concorrenza della Galleria Milano Moda, che ha aperto i battenti proprio di fronte al suo atelier.

A tal proposito, il nuovo negozio avrà notevole successo in quanto la clientela apparirà attratta dalle sue novità. Per questo motivo, Vittorio dovrà trovare una soluzione per evitare il declino delle vendite del grande magazzino. Roberto a questo punto cercherà di infondere fiducia nel suo migliore amico. In breve tempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) troverà una brillante idea per rilanciare il suo atelier. Allo stesso tempo, l'uomo continuerà a vedersi con Matilde per alcuni incontri di lavoro nonostante sia diventati rivali. In questo frangente, i due ex amanti riusciranno a malapena a tenere le distanze. Tancredi, invece, apparirà convinto che il grande magazzino diretto da Vittorio sia sull'orlo del fallimento.

Marcello prende in affitto una casa dove ospita Salvatore e Armando

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, Marcello prenderà in affitto una nuova casa dove ospiterà Salvatore e Armando (Pietro Genuardi). Proprio quest'ultimo ritornerà a Milano per riprendere il posto di capo-magazzinere lontano da Agnese (Antonella Attili), che è rimasta a Londra insieme alla figlia Tina.

Nel frattempo, Marcello non dimostrerà di non sentire più nulla per Ludovica (Giulia Arena) quando Flora gli farà alcuni racconti sulla sua nuova vita con Ferdinando. L'uomo infatti dimostrerà di avere occhi soltanto per Adelaide.

Adelaide annuncia l'arrivo della figlia Odile a Milano

Allo stesso tempo, Adelaide (Vanessa Gravina) tornata a Milano annuncerà a Marcello (Pietro Masotti) l'arrivo di Odile.

I telespettatori a questo punto scopriranno che la ragazza è niente di meno che la figlia della contessa. Adelaide inizialmente deciderà di tenere questa novità per sé per poi raccontare tutto a Matilde. Adelaide infatti le rivelerà che la nuova arrivata è sua figlia che credeva morta durante il parto. Un momento festoso che sarà turbato dall'arrivo di una brutta notizia da parte di Odile.