Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che si vivranno momenti di grande apprensione per le sorti di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera turca trasmessa su Canale 5, scomparirà nel nulla e farà perdere le sue tracce assieme ai suoi bambini.

Spazio anche all'addio di un volto noto della soap: la dottoressa Mujgan, di cui a breve assisteremo alla sua uscita di scena definitiva.

Zuleyha cambia vita con Hakan: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel corso della quarta stagione ci sarà un nuovo uomo che entrerà a far parte della vita di Zuleyha.

Trattasi di Hakan, un ricco imprenditore che giorno dopo giorno, sarà in grado di conquistare il cuore della donna e riuscirà a farle dimenticare le sofferenze del suo passato.

Col passare del tempo, però, Zuleyha inizierà a notare alcuni atteggiamenti strani da parte dell'uomo, che finiranno per insospettirla sempre più.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Zuleyha scoprirà che Hakan ha scelto di anticipare il viaggio che avevano programmato assieme per andare via dalla magione.

Zuleyha scompare nel nulla con i bambini: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che l'uomo si mostrerà particolarmente nervoso ma non vorrà dare spiegazioni alla sua compagna, che non gradirà per niente questo atteggiamento.

A quel punto, quindi, Zuleyha coglierà il momento giusto per far perdere le sue tracce: la donna sparirà nel nulla assieme ai suoi bambini, dando buca ad Hakan.

Un duro colpo per l'uomo che si mostrerà particolarmente provato e scosso da questa sparizione improvvisa della sua amata e si metterà subito sulle sue tracce, chiedendo aiuto anche a Firet.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena di uno dei personaggi storici della soap.

La morte di Mujgan in un incidente aereo: anticipazioni Terra amara nuove puntate

La dottoressa Mujgan, dopo aver affrontato un periodo a dir poco complesso e turbolento della sua vita, riuscirà a ritrovare la serenità di una volta e si dirà pronta ad iniziare una nuova vita.

La donna, per tale motivo, vorrà trasferirsi ad Istanbul, per iniziare una nuova avventura professionale in una clinica privata.

Una scelta che la porterà ad un cambiamento radicale anche se il destino le giocherà un bruttissimo scherzo. Gli spoiler della soap opera rivelano che l'aereo sul quale viaggerà la donna sarà protagonista di un terribile incidente: tutti i passeggeri perderanno la vita e anche Mujgan morirà.