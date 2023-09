Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 18 al 22 settembre, in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le indagini di Umberto, pronto a scoprire la verità sul conto della Contessa Adelaide, dopo aver capito che la sua ex compagna sta nascondendo qualcosa.

Il Commendatore Guarnieri sarà protagonista di un accesissimo scontro anche con il suo rivale Marcello.

Adelaide rifiutata dalla figlia: anticipazioni Il Paradiso al 22 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore delle puntate fino al 22 settembre rivelano che la contessa farà i conti con il rifiuto da parte di sua figlia Odile.

La ragazza doveva arrivare a Milano per passare dei giorni insieme alla mamma, ma alla fine ha preferito non incontrarla.

Un grande choc per la contessa, che in questi nuovi episodi della soap non potrà nascondere l'amarezza per questo rifiuto da parte di Odile.

La contessa si renderà conto che la situazione è più difficile e complicata del previsto, dato che per lei non sarà affatto semplice riuscire a recuperare il rapporto con la figlia, visto che la ragazza si mostrerà alquanto refrattaria a riprendere in mano le redini del legame con la vera mamma.

Marcello sbotta e aggredisce Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 settembre

Umberto si renderà conto che c'è qualcosa che non va nella vita della sua ex compagna.

Il commendatore conosce fin troppo bene Adelaide e dai suoi atteggiamenti percepirà che la donna sta vivendo qualcosa di traumatico.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 22 settembre rivelano che Umberto deciderà di indagare per cercare di scoprire cosa stia succedendo e in tal modo portare alla luce la verità sul segreto della donna.

Guarnieri vorrà andare dritto al nocciolo della questione, motivo per il quale deciderà di presentarsi di persona a villa Guarnieri, intenzionato a parlare direttamente con Adelaide.

Qui si troverà a fare i conti con la reazione contrariata di Marcello, che finirà per aggredire verbalmente Umberto, intimandogli di non farsi più vedere a Villa Guarnieri e di non importunare la sua Adelaide.

Matilde in soccorso di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 8 al 22 settembre

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio, alle prese con la nuova copertina della rivista del Paradiso Market.

Conti sarà in difficoltà sulla scelta da fare riguardante le foto da inserire sulla rivista da diffondere poi alla clientela del negozio.

In suo soccorso arriverà Matilde: sebbene la donna sia passata alla concorrenza, non potrà fare a meno di dare una mano al suo ex socio, confermando di fatto di non poter lasciarsi alle spalle il passato.

Agata lavora in segreto come venere: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Spazio anche alle vicende della sorella di Maria, che in questi nuovi episodi della soap opera intraprenderà un nuovo percorso lavorativo, così accetterà di mettersi alla prova come venere.

Agata, però, dovrà fare tutto in gran segreto: la giovane ragazza non dovrà essere scoperta dal padre, dato che Ciro non vorrà che la figlia intraprenda questo percorso lavorativo.

Eppure, ben presto, la verità verrà a galla: Ciro beccherà la figlia con la divisa del grande magazzino milanese indossata dalle veneri e a quel punto Agata si ritroverà in grande difficoltà, costretta a fare i conti con la reazione contrariata del padre per il suo nuovo lavoro.