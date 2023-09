La Promessa continua con nuove ed emozionanti puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano importanti sviluppi nelle trame. Verrà svelato il vero motivo dell'odio di Gregorio nei confronti di Romulo: ha ucciso suo fratello. Inoltre, Curro insinuerà in Manuel dei dubbi su Jimena e Cruz reagirà molto male. La marchesa dirà a Curro che è frutto dell'infedeltà di sua madre e per questo Lorenzo lo odia. Jana, a quel punto, penserà a un modo per dire a Curro che è suo fratello.

Anticipazioni La Promessa: il segreto di Gregorio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle prossime puntate emergerà il perché della severità di Gregorio.

Il nuovo maggiordomo, infatti, nutrirà del rancore in particolare nei confronti di Romulo e quest'ultimo non riuscirà a capire il motivo del suo atteggiamento ostile. Quando i due uomini saranno da soli, affronteranno la questione e verrà svelato tutto. Gregorio accuserà Romulo di avergli rovinato la vita: "Hai ucciso il mio fratellino". L'ex maggiordomo ricorderà che quando era caposquadra in una fattoria vicina aveva permesso al giovane Mateo di domare un puledro selvatico pur non avendo alcuna esperienza. Questo errore costò la vita al fratello di Gregorio e per questo Romulo non riuscirà a perdonarlo.

Anticipazioni La Promessa: Pia confiderà a Gregorio di essere incinta

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro dei riflettori anche Pia che perderà i sensi e cadrà tra le braccia di Gregorio.

Presto il maggiordomo scoprirà che la governante aspetta un bambino e lui le prometterà di non rivelare a nessuno il suo segreto. Grazie alla vicinanza di Pia, Gregorio diventerà più morbido nei confronti della servitù, ma Romulo dirà loro di non fidarsi. La vicinanza tra Pia e il maggiordomo non sfuggirà a Petra che si darà da fare per scoprire cosa nascondono i due.

Jana determinata a dire a Curro che sono fratelli

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Curro parlerà con Manuel e gli dirà che tra lui e Jimena non è sempre stato tutto rose e fiori come pensa. Cruz sarà furiosa con suo nipote e arriverà a dirgli che è nato dall'infedeltà di sua madre. La marchesa non avrà nessun rimorso nei confronti di Curro e gli spiegherà che Lorenzo lo odia perché non ha il suo sangue.

Cruz, tuttavia, non rivelerà a suo nipote chi è il padre. Curro troverà ancora una volta conforto in Jana che penserà a un modo per parlargli del suo passato e dirgli che in realtà sono fratelli. Cruz avrà delle tensioni anche con Catalina che chiederà a suo padre di punire in qualche modo sua moglie per aver preso la spilla. Don Alonso ascolterà sua figlia ordinerà a Cruz di andare in cucina a complimentarsi con Simona, Candela e Lope per aver smascherato don Camillo.