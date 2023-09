L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore aprirà i battenti lunedì 11 settembre alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della telenovela di matrice italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito all'episodio di martedì 19 settembre, svelano che Agata Puglisi (Silvia Bruno) sarà frenata nel candidarsi come Venere sapendo che il padre Ciro (Massimo Cagnina) non è d'accordo su questa sua nuova avventura professionale. Irene Cipriani (Francesca Del Fa), notando lo scoramento della sorella minore di Maria (Chiara Russo), avrà in serbo un escamotage per aggirare l'ostacolo, nel frattempo Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si accorgerà che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) non è soddisfatto del tutto dell'operato di Ciro.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), in ultimo, penserà a un'idea mirata per creare una linea uomo, intanto Marcello Barbieri (Pietro Masotti) apprenderà dallo stesso Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) di essere suo fratellastro.

Agata titubante nel diventare la nuova Venere del Paradiso a causa della reticenza del papà

Le trame dello sceneggiato, per ciò che riguarda la puntata del 19 settembre, raccontano che sapere che papà Ciro non è d'accordo che diventi una nuova commessa del Paradiso delle signore arrecherà una montagna di dubbi ad Agata in tal senso.

In soccorso della ragazza siciliana, però, arriverà la capo commessa Irene che avrà in mente un'idea per far sì che Agata divenga ugualmente una Venere della boutique.

L'operato di Ciro non renderà soddisfatto Salvatore e ciò verrà notato da Armando, così il capo magazziniere suggerirà al figlio della sua compagna Agnese (Antonella Attili) di concedere del tempo al signor Puglisi per ambientarsi nel locale e, al contempo, prendere dimestichezza con la professione di barista.

Vittorio avrà una nuova idea per la linea uomo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8, in merito all'episodio di martedì 19 settembre, evidenziano che Vittorio, al fine di contrastare la concorrenza di Galleria Milano Moda e calamitare l'attenzione di nuova clientela, avrà in serbo un'idea valida per la linea uomo.

Il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), conoscendo appieno Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), non potrà non notare che la stessa è amareggiata per qualcosa.

A fronte di ciò, il commendatore comincerà a fare domande sul conto della contessa per saperne di più.

Matteo e Maria, infine, s'incontreranno per la terza volta, ma stavolta Portelli deciderà di presentarsi ufficialmente alla sarta. La new entry, inoltre, dirà a Marcello che sono fratellastri.