La settima stagione de Il Paradiso delle Signore comincerà lunedì 11 settembre alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata di mercoledì 20 settembre, raccontano che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) preferirà che non venga fuori che lei è la madre di Odile. Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, telefonerà alla sorella Angela (Alessia Debandi) per renderla partecipe delle novità riguardanti Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), nel frattempo Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) per un soffio non vede la figlia Agata (Silvia Bruno) vestita da Venere.

Servirà, infine, un modello per la copertina della rivista del Paradiso, così Irene Cipriani (Francesca Del Fa) penserà ad Alfredo Perico (Gabriele Anagni), mentre Salvatore Amato (Emanuel Caserio) chiederà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) se può concedergli la stessa chance data all'aiuto magazziniere.

Marcello chiamerà Angela per informarla sulle novità legate a Matteo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8, per ciò che concerne l'episodio del 20 settembre, evidenziano che la nobildonna Di Sant'Erasmo preferirà condividere il suo dolore soltanto con le persone care. A fronte di ciò, la contessa Adelaide gradirà che non si sappia che è la madre di Odile.

Dopo aver scoperto di essere il fratellastro di Matteo, Marcello deciderà di avvertire la sorella Angela chiamandola per metterla al corrente delle novità legate al giovane Portelli.

Al termine della telefonata, Barbieri racconterà l'accaduto anche ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Ciro non vedrà per un soffio Agata con la divisa da Venere

Le trame della telenovela targata Rai, riguardante la puntata che andrà in onda mercoledì 20 settembre, svelano che Ciro andrà d'improvviso al Paradiso delle signore e per un soffio non vedrà la figlia Agata indossare la divisa da Venere.

Durante la creazione del nuovo numero del Paradiso Market, invece, verrà fuori che servirà un modello da mettere in copertina. Apprendendo la notizia, Irene penserà che Alfredo possa essere la persona giusta, così lo proporrà con successo al Direttore.

Anche Salvatore, notando la chance data all'assistente di Armando, chiederà a Conti di dargli la medesima possibilità.

Amato junior, a differenza di Perico, vorrà fare da modello per la rivista della boutique per far colpo su Elvira Gallo (Clara Danese).

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), in ultimo, sarà particolarmente preoccupato per la sofferenza dell'ex amante Adelaide, quindi si recherà a Villa Guarnieri ma verrà brutalmente allontanato da Marcello.