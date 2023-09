Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 e la settimana dal 18 al 22 settembre vedrà protagonisti Marcello, Adelaide e la famiglia Puglisi. Per Barbieri arriverà il momento di incontrare suo fratello e ricostruire il suo passato cercando i pezzi mancanti della storia della sua famiglia. Matteo andrà nella clinica in cui è ricoverata sua madre ed emergerà tutto il passato dei Barbieri. Adelaide, invece, sarà molto delusa dal rifiuto di sua figlia Odile e ne soffrirà. Umberto sarà molto preoccupato per sua cognata e anche se Marcello lo terrà lontano riuscirà a scoprire che la contessa ha una figlia.

Infine, Agata inizierà come Venere al Paradiso al posto di Lucia, passata alla concorrenza. Quando Ciro scoprirà che sua figlia lavora come commessa, tuttavia, non sarà d'accordo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Matteo riuscirà a parlare con Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 raccontano che Matteo si metterà alla ricerca di Marcello e quando riuscirà ad incontrarlo gli dirà che è suo fratello. Barbieri sarà sconvolto dalla notizia e telefonerà ad Angela, in Australia, per capire qualcosa di più sulla sua famiglia. Armando ascolterà lo sfogo di Marcello, ancora confuso per la notizia ricevuta. Nel frattempo, Matteo si recherà in una clinica in cui è ricoverata sua madre e le parlerà del burrascoso incontro con Marcello.

Dal loro dialogo il pubblico verrà a conoscenza di tutta la verità sulla storia della famiglia Barbieri.

Anticipazioni settimana 18-22 settembre: Adelaide rifiutata da Odile

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 vedranno al centro dei riflettori anche Adelaide che sarà molto triste dopo essere stata rifiutata da Odile. La donna non vorrà vedere nessuno e chiederà persino a Marcello di lasciarla da sola.

Umberto noterà lo strano atteggiamento di sua cognata e inizierà a fare domande per capire il motivo della sua tristezza. Adelaide non avrà intenzione di rivelare a nessun altro l'esistenza di sua figlia e quando Umberto si recherà a villa Guarnieri sarà cacciato in malo modo da Marcello. La contessa deciderà di reagire al dolore presentandosi al Circolo, ma non reggerà la pressione di parlare in pubblico.

La curiosità in Umberto crescerà sempre di più e alla fine Guarnieri riuscirà a scoprire che Adelaide ha una figlia.

Agata Puglisi nuova Venere del Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nelle puntate dal 18 al 22 settembre ci sarà spazio anche per la famiglia Puglisi. La Venere Lucia Giorgi deciderà di licenziarsi e andare a lavorare per la concorrenza. Al grande magazzino di Vittorio servirà una sostituta e Maria proporrà sua sorella Agata. La ragazza accetterà grazie all'insistenza di Irene, sapendo che comunque suo padre Ciro non sarebbe d'accordo. Il signor Puglisi verrà tenuto all'oscuro di tutto, ma presto scoprirà che sua figlia lavora come commessa e la ragazza non si presenterà al Paradiso delle signore. Non si esclude, però, che possa esserci un cambio di rotta da parte di Ciro.