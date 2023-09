Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma il 27 e 28 settembre su Rai 1, si preannunciano dense di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Adelaide, la quale si renderà conto di dover rialzarsi e riprendere in mano le redini della sua vita, ma sarà ostacolata da Flora, che non volendo si farà scappare il segreto sulla figlia segreta di Adelaide. Umberto sarà furioso con Flora.

Salvo, invece, continuerà ad essere dell'opinione di voler riconquistare il cuore di Elvira e provare a far breccia nel suo cuore.

Salvo rivuole Elvira: anticipazioni Il paradiso delle signore del 27 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 settembre rivelano che Adelaide deciderà di provare a riprendere in mano le redini della sua vita.

La contessa si renderà conto di dover reagire perché non può continuare a nascondersi e a vivere nell'oblio dopo il rifiuto da parte di sua figlia Odile.

Salvo, invece, si renderà conto di non poter arrendersi in merito ad Elvira: il giovane barista intende riconquistare il cuore della venere, convinto del fatto che non ci sarebbe realmente un nuovo fidanzato nella sua vita e così si dirà pronto a tutto pur di riaverla al suo fianco.

Adelaide messa nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 27 settembre

Intanto Diletta, dopo essere rientrata a Milano, deciderà di indagare sul legame che c'è tra Matilde e Vittorio, così da capire se farsi avanti o meno nei confronti di Conti.

Flora, invece, metterà nei guai Adelaide: pur senza volerlo si lascerà scappare il segreto della donna parlando con l'astuta Fiorenza Gramina, la quale non si farà problemi e scrupoli ad usare questa informazione contro la contessa per metterla in difficoltà.

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata della soap opera trasmessa il 28 settembre: Marcello infatti, continuerà ad avere dei seri dubbi sul conto di suo fratello Matteo.

Umberto sbotta con Flora: anticipazioni Il paradiso delle signore 28 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Marcello vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda e desidera scoprire se suo fratello è davvero sincero con lui oppure sta nascondendo qualcosa.

Umberto, invece, si mostrerà furibondo nei confronti di Flora: la stilista ha messo nei guai la contessa e il commendatore non riuscirà a perdonarla per questo scivolone che costerà caro ad Adelaide.

Salvo, invece, deciderà di non arrendersi e continuerà a cercare la verità sul presunto fidanzato di Elvira. Questo ragazzo esiste per davvero oppure la venere sta solo mentendo per sbarazzarsi del barista? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa fortunata stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.