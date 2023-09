Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne, Gemma Galgani è finita al centro del gossip per un insolito avvistamento. Una fan che ha scritto a Deianira Marzano sui social, fa sapere che la dama del Trono Over ha trascorso il lunedì sera al Colosseo in compagnia di un signore. Non è chiaro se l'accompagnatore della torinese è un componente del parterre oppure no, anche se gli spettatori sono portati a pensare che potrebbe essere Maurizio.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Oggi, martedì 26 settembre, a Uomini e donne sarà mostrato il viaggio che Gemma ha fatto in Sardegna con Maurizio: i due sono volati sull'isola insieme per qualche giorno e hanno avuto modo di conoscersi meglio.

Chi ha seguito le puntate precedenti del dating-show, sa che è stata Tina Cipollari a favorire questa "trasferta" di Galgani in terra sarda: sentendo il cavaliere parlare dell'aereo che avrebbe dovuto prendere subito dopo la registrazione, l'opinionista ha fatto fare un biglietto alla dama per far sì che i due partissero insieme.

Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte la scorsa settimana, hanno fatto sapere che questa frequentazione procede a gonfie vele nonostante lo scetticismo di molti: tra i protagonisti del Trono Over, infatti, ci sono stati anche alcuni baci e gesti affettuosi.

Attesa per gli spoiler di Uomini e donne

A poche ore dall'inizio della prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono previste per questa settimana, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione su quella che ad oggi è la "regina" indiscussa del programma.

"Gemma sotto il Colosseo con un signore, non si sa se è del cast. Allego foto", è questo il messaggio con il quale una fan anonima ha avvertito l'influencer dell'incontro che ha avuto la sera del 25 settembre con Galgani.

Nello scatto che sta facendo il giro dei social network, si vede la dama del Trono Over in piedi e vestita con abiti sportivi (una tuta fucsia e un giacchetto bianco): accanto alla torinese, poi, c'è un uomo seduto che rivolge il suo sguardo per terra.

La persona che ha incrociato i due a Roma, non ha saputo identificare lui, quindi non è certo che fosse il cavaliere che la 73enne sta frequentando da quando è iniziata l'edizione 2023/2024 del dating-show.

Nuovi appuntamenti con Uomini e donne

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios stasera, però, potrebbero fare chiarezza su questa foto e sul signore con cui Gemma ha trascorso la serata di lunedì.

Un parere piuttosto condiviso dai fan, è che l'accompagnatore di Galgani sia Maurizio, ovvero il cavaliere che dall'inizio della nuova edizione di Uomini e donne sta uscendo con lei.

Il 57enne sta andando contro tutto e tutti pur di conoscere la dama del Trono Over, tant'è che ha accettato di portarla con sé in Sardegna per un paio di giorni nonostante avesse degli impegni di lavoro ai quali adempiere.

La protagonista del format condotto da Maria De Filippi, invece, continua a professarsi felicissima del legame che ha instaurato con il toscano, per il quale ha anche rifiutato un corteggiatore nelle puntate precedenti.