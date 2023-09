L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, riguardo l'episodio di mercoledì 27 settembre, evidenziano che la nobile Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) sarà più che mai decisa a riprendersi il suo posto in società. Agata Puglisi (Silvia Bruno) non potrà non notare il turbamento di Maria (Chiara Russo) una volta che ha incontrato Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), nel frattempo Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato) vorrà utilizzare tutte le sue armi di seduzione per far capitolare Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), in ultimo, sfrutterà l'involontaria confessione di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) per provare a mettere in difficoltà la Presidentessa Adelaide.

Adelaide vorrà riprendersi il suo posto in società

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alla puntata del 27 settembre, raccontano che la sofferenza legata al rifiuto della figlia Odile di voler approfondire la loro conoscenza continuerà a pesare come un macigno per Adelaide.

La nobildonna Di Sant'Erasmo, però, sarà stanca di lasciarsi abbattere e si dimostrerà vogliosa di riprendersi il suo posto in società, Circolo compreso.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), intanto, parrà non volersi arrendere dinanzi al distacco emotivo che Elvira Gallo (Clara Danese) ha attuato nei suoi riguardi, col cameriere che sarà determinato a riconquistare la Venere.

Agata noterà il turbamento di Maria quando incontra Matteo

Le trame della soap opera nostrana di casa Rai, per ciò che concerne l'episodio che andrà in onda mercoledì 27 settembre, anticipano che Matteo e Maria finiranno per incontrarsi per l'ennesima volta seppur fortuitamente, così Agata avrà modo di notare il turbamento della sorella quando incontra Portelli.

Diletta sarà intenzionata più che mai a voler far breccia nel cuore di Vittorio e sarà disposta a utilizzare tutte le armi di seduzione a sua disposizione pur di riuscirci. La giornalista, inoltre, indagherà sull'entità del rapporto tra Conti e Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

Il segreto che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) dirà alla partner Flora non rimarrà celato per molto, difatti la figlia di Achille (Roberto Alpi) finirà per lasciarsi sfuggire che Odile è figlia di Adelaide durante una conversazione con Fiorenza.

Gramini, cogliendo la palla al balzo, proverà a mettere in difficoltà la contessa.