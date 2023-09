Lunedì 25 settembre, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello 2023. Tra i protagonisti c'è stato Massimiliano Varrese, il quale prima è stato rifiutato da Heidi Baci e poi ha avuto un confronto-scontro con Beatrice Luzzi. Al termine della diretta, Massimiliano si è isolato dal gruppo e, parlando con Letizia, si è scagliato contro l'attrice sostenendo che stia gettando fango sui di lui.

Lo sfogo di Varrese

Massimiliano Varrese al termine della puntata si è isolato dal resto del gruppo e mentre si trovava in giardino è stato raggiunto da Letizia Petris che lo ha ascoltato e fatto sfogare.

Il 47enne, ancora scosso e risentito per il confronto-scontro con Beatrice Luzzi, ha affermato: "Lei continua a rompere, non la sopporto più, fatela uscire". Inoltre ha definito l'attrice romana una persona falsa che continua a screditarlo. Infine ha confidato di avere in testa un pensiero offensivo nei confronti della coinquilina, ma ha preferito non renderlo pubblico per evitare di ricevere un provvedimento disciplinare.

Dopo avere ascoltato il coinquilino, Letizia ha detto di essere dalla sua parte in quanto non riesce a comprendere l'atteggiamento di Beatrice.

Massimiliano: -“Lei continua a rompere i coglioni, non la sopporto più fatela uscire.

Falsa, finta, sta giocando a screditarmi fa tutta la gne gne e poi è ficcante.

Mi viene da dire una cosa meglio che non la dico”



SENTIAMO RATTO COSA VUOI DIRE?#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/VfHwOSBkXD — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 25, 2023

Il nuovo confronto in puntata

Massimiliano e Beatrice erano riusciti a trovare un punto d'incontro prima della puntata, ma in seguito al nuovo confronto televisivo sembrano essere tornati distanti.

Tutto è iniziato da una clip mandata in onda da Alfonso Signorini, in cui si vedeva il post-puntata di giovedì scorso in cui Varrese aveva criticato Beatrice definendola una persona squallida e falsa, che giocherebbe solamente a screditarlo con i suoi compagni d'avventura.

Nel corso della puntata di ieri, i due coinquilini hanno avuto un nuovo confronto-scontro.

Massimiliano ha ribadito il proprio punto di vista, sostenendo che l'attrice vorrebbe manipolare il resto dei concorrenti. Dal canto suo, invece, Beatrice ha detto di non vedere Varrese come un "guru", dal momento che - anziché mettere pace - non farebbe altro che creare zizzania fra i coinquilini.

La reazione di alcuni utenti del web

Il nuovo sfogo di Massimiliano nei confronti di Beatrice non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Sul social network X, un utente ha criticato Varrese: "Arrogante, prepotente e permaloso". Un altro telespettatore si è detto curioso di sapere quale parola avrebbe voluto utilizzare il concorrente se non ci fossero state le telecamere. Un altro invece con sarcasmo ha affermato: "Menomale che lui è quello che dice che bisogna pensare prima di parlare".

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha trovato fuori luogo la posizione di Letizia, visto che una settimana fa si era schierata dalla parte di Beatrice.